Un nova vaga d'escombraries plana sobre Figueres a les portes de les Fires i Festes de la Santa Creu i les eleccions municipals. El motiu: la negociació del conveni col·lectiu que s'està negociant a Ecoserveis, l'empresa mitxa que gestiona aquest servei. El coordinador de política sindical de Co.bas a Catalunya, Jesús Girón, diu que la part empresarial pretén deixar a banda els treballadors d'enllumenat i neteja viària que van passar a mans de Fisersa, l'empresa municipal, mentre que els sindicats reclamen "unitat" de conveni per no dividir encara més la plantilla. Les negociacions estan enrocades i si no s'arriba a acord, hi haurà vaga a partir d'aquest divendres. L'equip de govern diu que la petició "no és possible".

No és la primera vegada que els sindicats reclamen un conveni "de ciutat". Ni tampoc és la primera vegada que s'esgrimeix com a motiu de vaga. La darrera vegada va ser l'estiu del 2021 quan els treballadors d'Ecoserveis van convocar-ne una per forçar una negociació que portés a un conveni multiempresa que agrupés tots els serveis, estiguessin en mans de qui estiguessin. Parcs i jardins va ser el primer dels serveis que es va trossejar i va passar a mans privades via concessió l'any 2019. L'any 2021 l'enllumenat públic i a finals del mateix any, la neteja viària. Aleshores i fruit de les negociacions, es va acordar que els treballadors que se subroguessin mantindrien les mateixes condicions que tenien a Ecoserveis, més favorables econòmicament però es va descartar un conveni unitari. Amb la negociació del nou conveni col·lectiu d'Ecoserveis, on Co.Bas i CCOO són els sindicats majoritaris, la demanda ha tornat a aflorar i ha fet enrocar les negociacions fins al punt d'anunciar una vaga a les portes de les fires si no s'arriba a un acord. Co.Bas manté que cal que els treballadors de neteja viària i enllumenat –se n'exclou parcs i jardins- tinguin el mateix conveni que els d'Ecoserveis. El vicalcalde i conseller delegat de Fisersa, Pere Casellas, en canvi, diu que això és impossible perquè es tracta de dues empreses diferents. A més, es dona la circumstància "kafkiana" que els treballadors de Fisersa han donat el vistiplau al seu propi conveni al marge d'Ecoserveis. Casellas atribueix la situació a la proximitat electoral i avança que continuaran negociant per aconseguir que s'aturi la convocatòria. "Esperem que entenguin que no pot ser", insisteix. Per Co.Bas, en canvi, la situació actual genera diferències entre els treballadors d'un mateix servei. "Els nous treballadors ja cobren menys", assegura Girón. Les parts es van reunir aquest dilluns en una mediació i la trobada es va tancar sense acord. Aquest dimecres es tornaran a trobar per intentar acostar posicions.