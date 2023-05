Una patata calenta. I de les grosses. Des de 1996, l'escola Carme Guasch i Darné de Figueres treballa amb uns barracons provisionals que no desapareixeran, encara, per començar el curs vinent. Amb l'arribada de la campanya de les eleccions municipals, la seva comunitat educativa ha emès un contundent comunicat per exigir a totes les candidatures que parlin amb "claredat, sinceritat i transparència" per a trobar una solució definitiva a la precarietat del col·legi i que es trobi una solució "urgent" que acabi amb tants anys de procisionalitat.

En el comunicat, fet públic aquest dilluns, la comunitat educativa de l’escola Carme Guasch i Darné s'ha dirigit "especialment, a les persones candidates de cada partit polític, per expressar el nostre sentiment davant d’una situació interminable i que hauria de ser la vergonya d’una ciutat com Figueres".

"Claredat, sinceritat i transparència" per a trobar una solució definitiva a la precarietat del col·legi i que es trobi una solució "urgent"

En el text s'explica que "la història dels nostres barracons es remunta a l’any 1996, quan els mòduls que formen l'escola es van instal·lar i utilitzar com a institut Olivar Gran. Amb la construcció del nou institut, a partir del curs 2006-2007, va néixer l’escola Carme Guasch i Darné que tots coneixem en l’actualitat. Així doncs, portem 16 anys en uns barracons que tenen 27 anys de vida i és lamentable que una comunitat educativa del nostre país porti tants anys amb unes instal·lacions i uns equipaments deficients i, teòricament, provisionals.

Un projecte educatiu potent

És just recordar que l’alumnat de l’escola i les seves famílies sempre s’involucren i participen activament en activitats culturals i educatives de la ciutat; doncs, no hi ha dret que l’alumnat no disposi d’un edifici per poder desenvolupar el coneixement, les capacitats i les habilitats que són pròpies dels infants. Malgrat aquest greuge en l’espai i les infraestructures, l’escola i el claustre docent sempre han intentat oferir un projecte educatiu potent, actiu i enfocat a l'alumnat per tal que aquest pugui adquirir les destreses i coneixements necessaris per assolir amb èxit les seves competències i així formar-se com a persones adultes capaces de conviure en un món i en una societat cada vegada més canviant i plural".

La comunitat educativa reconex "que la construcció de la nova escola està molt a prop, s'han fet molts passos en els últims anys, tenim les partides aprovades en el pressupost de la Generalitat i de l'Ajuntament, així com tots els canvis necessaris al POUM per tal de poder construir l'escola en la seva ubicació actual. Ara cal només acabar la feina, i els propers 4 anys són cabdals.

Fins ara, sempre ens hem mantingut al marge d’especulacions, històries i notícies, observant com les administracions encarregades desenvolupen el procés infinit de construcció de l’escola. Però hem dit PROU, n’estem cansats de la nostra situació i de veure com s’especula sobre un procés tan important i fonamental per a qualsevol societat com és la construcció d’un centre educatiu".

Per això consideren que "la necessitat de revertir la situació actual i afrontar la construcció de l’escola és urgent. Necessitem claredat, sinceritat i transparència. Per això ens dirigim a tots els caps de llista que es presenten a les eleccions municipals i fem dues preguntes molt clares a cadascuna d'elles i ells: sou conscients que aquest procés necessita celeritat i no vol més demora? Quan començareu la construcció de l'escola a l'actual ubicació dels barracons?".

El col·lectiu convida els candidats i a la població en general "aquest dijous 18 de maig a les 17:00h a visitar les nostres instal·lacions per tal que palpeu la nostra problemàtica, comprovar in situ com ens trobem i que ens expliqueu en persona les vostres intencions. Us hi esperem!".