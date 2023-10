L'Ajuntament de Roses està retirant quinze palmeres de la via pública per evitar el perill de caiguda. Els arbres seran substituïts per vint-i-tres tamarius, una espècie autòctona i de bona adaptabilitat a l'entorn marí. L'any passat dos arbres van caure sobre dos vehicles, a l'interior d'un dels quals hi havia el conductor. L'octubre del 2018 també hi hagué un episodi similar que va provocar ferides greus a un vianant.

Les palmeres que se substitueixen pertanyen a l’espècie Phoenix dactilífera i van ser plantades fa aproximadament uns 40-50 anys. Des de l’any 2015, amb la detecció dels primers atacs de l’escarabat morrut roig a les palmeres d’aquesta espècie a la vila, es van afegir les aplicacions fitosanitàries als treballs de manteniment i conservació anual (eliminació de dàtils, fulles velles i nius de cotorres, perfilats de valona i neteja de troncs i tractament de patologies). Durant la violenta tempesta del 17 d’agost de 2022, varen caure dues palmeres de l’avinguda de Rhode, fet que va motivar la realització d’un estudi que va concloure amb la conveniència d’enretirar les 15 palmeres adjacents, per problemes fitosanitaris i atenent la seva ubicació. El regidor d’Infraestructures i Serveis de l’Ajuntament de Roses, Lluís Espada, assenyala la necessitat de l’actuació atès el risc de sinistralitat actual. Segons Espada, "les palmeres existents són molt altes, en alguns casos arriben a superar els 10 metres d’alçada, i tenen unes capçades molt voluminoses i pesants, que en el cas de caiguda suposen un risc sever a vianants i vehicles". Afegeix, a més, que "la presència del morrut, una plaga que encara està molt present i que en aquest tipus de palmera afecta tant a les capçades com al tronc, augmenta el perill de caiguda". Roses substituirà les palmeres de primera línia de mar després de la caiguda de dos arbres pel temporal Tamarius, una espècie autòctona Els treballs que s’estan realitzant al llarg d’aquesta setmana consisteixen en la tala de les palmeres, l’enretirada de les soques i l’execució dels vint-i-tres escocells que han d’allotjar el nou arbrat. “La tria de tamarius”, remarca Lluís Espada, "respon a les òptimes dimensions d’aquesta espècie i a la seva adaptabilitat a les condicions de salinitat de primera línia de mar, a més de tractar-se d’un arbre propi del paisatge mediterrani i que aporta les condicions de seguretat que necessitem per a aquest espai tan emblemàtic i transitat de la població”. L’actuació s’aprofitarà també per arranjar les irregularitat de la vorera existent. Els treballs tenen un cost total de 10.188 € i són executats per l’empresa de serveis municipals ROSERSA.