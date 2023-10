La segona edició de la Fira degustació de la Cervesa Artesana de Figueres se celebrarà el 3 i 4 de novembre a la Rambla amb la participació de sis artesans cerversers. Hi haurà onze estands, entre els quals quatre d'alimentació i el d'una empresa convidada.

Comerç Figueres és l’impulsor de la iniciativa que té com a objectiu donar a conèixer la cervesa artesana que es produeix a la ciutat i a la comarca i difondre les seves qualitats i els seus mètodes d’elaboració.

En aquesta segona edició, com a novetat, hi haurà tastets temàtics. L’associació el Llúpol i el cerveser de Juguetes Perdidos i Dua Sparkling Beer presentaran els seus particulars tastets de cerveses a diferents indrets del centre de Figueres: botigues, restaurants i al Museu del Joguet seran els peculiars espais on es faran aquests tastets especials. El preu dels tastets és de 10 euros cadascun amb reserva prèvia.

Acitivitats paral·leles

Durant els dos dies que dura la Fira, també hi haurà diferents activitats com demostració de la Colla Castellera de Figueres, l’escola de dansa Marta Coll, amb l’actuació del Jove ballet de Figueres, l’espectacle Flemenc de l’Escola de Dansa i Música Pilar Sánchez, Concert amb Sweet Chilli Band, Norfeu, Caravan blues i Mother Mine, així com també un pòtcast amb la Bugada.