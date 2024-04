El Banc Santander guanya 2.852 milions d’euros en els tres primers mesos de l’any, un 11% més

El Banc Santander ha guanyat 2.852 milions d’euros en els tres primers mesos de l’any, un 11% més que fa un any, quan va anotar uns beneficis de 2.571 milions d’euros. Així consta en l’informe financer que l’entitat presidida per Ana Botín ha presentat aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El resultat en comparació amb l’últim trimestre del 2023 és un 2,8% inferior, ja que llavors el banc va guanyar 2.933 milions. L’entitat ha augmentat els ingressos un 10% fins a una xifra rècord de 15.380 milions d’euros, i ha disparat el marge d’interessos un 18% fins als 11.983 milions. De fet, el Santander fins i tot puja els ingressos per comissions, amb un 6% més, amb 3.240 milions d’euros.

“Hem tingut un molt bon inici d’any, amb un creixement del 10% dels ingressos, mantenint els costos estables respecte a trimestres previs”, ha assegurat Botín en un comunicat difós pel banc en el que també destaca el pagament a l’impost extraordinari del govern espanyol.

En concret, el Santander ha pagat aquest trimestre 335 milions d’euros de l’impost de la banca, segons informa en els seus resultats. De fet, l’augment d’ingressos supera el dels costos, que pugen un 5%, de manera que el Santander millora també la ràtio d’eficiència en 1,5 punts fins al 42,6%, en línia amb el seu objectiu de mantenir-la per sota del 43%.

Els recursos de clients, els dipòsits més els fons d’inversió, pugen un 5%, amb un fort augment dels dipòsits a llarg termini (24%) en l’actual context de tipus d’interès elevats. Els préstecs totals són d’aproximadament uns 10,2 bilions d’euros.

El Santander ha augmentat un 7% les dotacions per a insolvències i té un cost del risc en l’1,2%. La ràtio de morositat es manté estable, en un 3,1%, mentre que la de capital CET1 fully loaded se situa en el 12,3%.

El banc va aprovar recentment un dividend final en efectiu a càrrec dels resultats de l’any passat de 9,5 cèntims per acció, que es pagarà a partir del 2 de maig, i que situarà el dividend total del 2023 a 17,60 euros per acció, un augment anual de prop del 50%.

El Santander també té dos programes de recompra d’accions a càrrec de 2023 per valor d’uns 2.800 milions d’euros. Un cop es completi l’últim, el mes de juny, l’entitat haurà recomprat aproximadament l’11% de les seves accions des del 2021. Si el banc assoleix tots els seus objectius, l’actual política de remuneració i les recompres a càrrec de resultats de 2024 superarien els 6.000 milions d’euros.