El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Fundació Salut Empordà (FSE) i l’Ajuntament de Figueres van organitzar ahir la tercera jornada dedicada als drets de les persones grans, a l'Auditori dels Caputxins de Figueres. La jornada es va consolidar després de tres anys, com un esdeveniment de referència, que atrau públic d’arreu del territori català. El títol d’aquesta edició va ser Els drets de les persones grans: bon tracte, envelliment amb sentit i atenció integral.

La resposta del públic va ser bona, ja que unes 200 persones van omplir els Caputxins i més de 100 es van connectar en línia. La reflexió més compartida entre les ponències és que urgeix que la societat «vetlli pels drets de les persones grans», en un món cada cop més envellit, per garantir-los una «etapa vital digna, respectuosa, plena i en comunitat».

L’acte va constar de quatre blocs temàtics a càrrec d’especialistes de reconegut prestigi nacional i internacional.

Aquest esdeveniment va néixer arran de la creació de la Taula Comarcal contra els Maltractaments a les Persones Grans. En la darrera assemblea dels grups de treball, es va acordar canviar-li el nom per Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans. L’objectiu sempre ha estat, però, fomentar un envelliment amb sentit per a cadascú, incidir en un model de cures dignes i sensibilitzar la comunitat i la societat en general per una imatge social de la vellesa diversa i digna.

La jornada és el tret de sortida d’un conjunt d’activitats complementàries, que s’emmarquen en la Setmana Compartir -del 6 a l’11 de novembre- i que posen en comú persones grans i alumnat de les escoles i els instituts de l’Alt Empordà. Totes les activitats, incloent-hi la jornada, sorgeixen del treball transversal que desenvolupen les tres comissions que integren la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans.

Hi ha la Comissió de Suport a Casos Complexos de Maltractament a la Gent Gran, la Comissió de Sensibilització i Formació, i la Comissió de Residències i Centres de Dia, centrada a reflexionar sobre les mesures preses en aquests centres.