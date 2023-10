El projecte Per un mar accessible ha comptat amb 266 persones amb discapacitat de la demarcació de Girona que han pogut fer navegació a vela aquest estiu. La iniciativa va néixer el 2003 amb una aliança entre el Grup Mifas, el Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP), la Fundació la Caixa i el Club Nàutic l'Escala. Des del primer moment l'objectiu era obrir la disciplina esportiva a les persones amb discapacitat. Per aconseguir-ho s'ha treballat en el disseny de l'embarcació per garantir que no es podia bolcar. Al juny es va presentar aquesta embarcació, tipus Access, que té un control de la propulsió i direcció simplificats per tal que les persones amb discapacitat desenvolupin l'activitat amb seguretat.

El Club Nàutic ha ofert sessions formatives per a les persones amb discapacitat per tal que puguin navegar de forma autònoma i inclusivament amb altres navegants. Amb aquest objectiu, el CN l'Escala i el grup Mifas treballen perquè les activitats nàutiques siguin més accessibles i inclusives. Per això aquests dos socis del projecte valoren molt positivament la participació de les activitats i volen donar continuïtat al projecte. La valoració de Per un mar accessible s'ha fet aquest dimarts al matí en el recinte de la Fira de Mostres de Girona.