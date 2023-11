La Policia Local i els Mossos d'Esquadra han desallotjat un bloc ocupat de Llançà i a més, durant el mateix dispositiu han detingut dos homes buscats per robatoris i que vivien il·legalment en un altre pis de la població.

El desallotjament es va fer aquest dimecres en un edifici del carrer del Nord. Hi havia un llançament judicial per desallotjar el segon pis d'aquest bloc i a més, gràcies a la tasca de medicació de la policia, van poder aconseguir que la resta d'ocupes abandonessin els pisos ocupats del mateix immoble. En concret, hi havia quatre persones que vivien en aquest edifici de forma il·legal.

En el moment dels fets, la policia es va trobar que al primer pis hi havia un gos de raça considerada perillosa que el seu titular es va emportar. Mentre que en el segon pis, la policia quan va arribar a fer el desallotjament es va trobar que hi havia dos rottweilers. Uns animals que posteriorment, la seva titular va retirar en arribar al domicili, indiquen des de la policia.

Un cop desallotjada la gent, l'edifici va quedar totalment buit i es van col·locar portes antiocupes i alarma per evitar més ocupacions. Unes ocupacions que han provocat problemes de convivència a la zona i que ha suposat l'aixecament d'actes per part de la Policia Local de Llançà i que han derivat en expedients sancionadors.

D'altra banda, durant el mateix matí, els cossos policials es van desplaçar a un altre pis ocupat al carrer Núria. En aquest cas, es va van detenir dos ocupes que tenien requeriments pendents, concretament per robatoris en domicilis.

Contra les ocupacions

Des del mes de setembre, la Policia Local de Llançà ha intensificat la lluita contra les ocupacions i ha realitzat diversos operatius. La setmana passada per exemple, van detenir dues persones en un operatiu contra les ocupacions a la població. Per evitar l'arribada de possibles ocupes que venen d'altres poblacions, els agents han desplegat controls a l'estació de tren i a banda, han realitzat controls al carrer Nord i carrer Núria on hi ha immobles ocupats. Un dels arrestats durant aquest últim dispositiu va causar aldarulls i va ferir tres agents quan el reduïen per detenir-lo.

L'alcaldessa de Llançà també va demanar fa pocs dies "calma" per "l’increment d’ocupacions" que hi ha hagut a la població. També va assegurar que les càmeres de seguretat han d'ajudar a les tasques policies i tenir més seguretat.