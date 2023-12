El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat un pressupost per l'any vinent de 42.731.318 euros, un 10,3% més que el 2023, en el qual el capítol d'inversions creix un 23,58%.

El 90% del pressupost es destina a les àrees de Benestar i Família, Medi Ambient i Ensenyament.

Entre els principals projectes hi ha la construcció del Centre d'Acollida d'Animals a Pedret i Marzà, pendent des de fa anys, i continuar millorant el funcionament del Centre de Tractament de Residus, i a les xarxes d’abastament d’aigües en alta.

El Centre d'Acollida d'Animals és un dels projectes que des de fa anys s'espera executar a la comarca on només funciona el centre a Figueres que ha quedat obsolet i situat enmig de la trama urbana.

El nou centre serà a Pedret i Marzà, donarà servei a la comarca i està previst que tingui un cost d'1,6 milions d'euros.

Segons el Consell, l'increment al pressupost ve motivat per l'execució de servei i projectes de les tres àrees principals a les quals va destinat el pressupost.

En Benestar i Família, es desenvolupa un contracte programa 2022-2025 definit amb el departament de Drets Socials de la Generalitat amb el desplegament d'accions emmarcades en sis blocs. Aquestes polítiques responen a la voluntat de donar suport i cobertura de necessitats bàsiques a les famílies i col·lectius vulnerables, a proporcionar serveis dirigits a la promoció de l’autonomia de la gent gran i a seguir promovent programes de suport a la dependència.

Beques per a 5000 famílies

Pel que fa a Ensenyament, el Consell Comarcal gestiona el transport escolar per la formació obligatòria, i fora de la seva competència directa procura oferir servei també per als alumnes de la formació no obligatòria. Les beques menjador, de les quals se’n beneficien unes 5000 famílies anualment, es gestionen també des d’aquesta àrea, i són un servei indispensable per poder fer front a la desigualtat i ajudar les famílies i infants en situació de vulnerabilitat.

Els reptes de Medi Ambient se centren en la consolidació del Centre de Tractament de Residus (CTR), per encabir-hi i optimitzar al màxim la gestió de residus dels municipis de la comarca i obtenir uns percentatges de recollida selectiva, d’acord amb els objectius 2030/2050. Per altra banda, s’aplicaran projectes propis d'implantació d’EERRs (energies renovables), en el mateix abocador comarcal i en els edificis del Consell Comarcal.

Salut financera

Des del Consell Comarcal es destaca que l'ens té una "bona salut financera", amb una capacitat de finançament de 2.667.808,27 euros. Així mateix, la ràtio de deute viu en un 4,47 % i el període mitjà de pagament a proveïdors és de 10,90 dies.

En aquest sentit, el Consell Comarcal és un en què presta la majoria de serveis, en nom o per encàrrec principalment dels ajuntaments i de la Generalitat sense capacitat d’aplicar impostos o certes taxes, que només són potestat dels ens locals i que permetrien modular la part d'ingressos. Això no obstant, el pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per l’any 2024 creix en un 10,3% complint amb els criteris d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i d’estalvi net positiu.