El tram urbà de la carretera N-II a l’entrada nord de Figueres ha registrat nombrosos accidents aquests darrers anys, alguns d’ells amb víctimes mortals. Des de la cruïlla de Serra Floreta, davant del Motel, fins a l’altura dels carrers a la Colònia d’Aviació i la pujada del Castell, hi ha diversos girs que han anat canviant de regulació amb el pas dels temps. Carreteres de l’Estat, titular del tram urbà conegut com a avinguda Salvador Dalí, ha dut a terme fa poques setmanes un repintat de la senyalització horitzontal de la carretera. Des d’aleshores, el gir a l’esquerra per entrar al carrer Elx està prohibit amb una línia contínua que molts conductors ignoraven, malgrat les nombroses sancions imposades per la Guàrdia Urbana.

Davant la perillositat d’aquest gir, evidenciat amb els accidents ocorreguts, Carreteres i la policia local figuerenca han acabat instal·lant unes tanques de formigó que impedeixen l’entrada al carrer Elx en qualsevol sortida de la marxa. Els vehicles només poden sortir d’aquest vial en direcció nord. La mesura és provisional fins que es tiri endavant el projecte de reforma de l’N-II, que inclou la construcció d’una rotonda. Els veïns de la zona fa temps que reclamen aquestes millores, sobretot pels excessos de velocitat i pels girs sobtats en les dues cruïlles que hi ha abans del grup semafòric del carrer Portlligat. De fet, l’entrada pel carrer Elx era utilitzada pels conductors per estalviar els semàfors i entrar directament a l’avinguda de Perpinyà.