«Rectificar és de savis», diu l’alcalde Jordi Masquef quan, des de l’oposició, li han recordat que des del seu grup municipal s’havien posat reticències a la venda de la casa Nouvilas del carrer Nou. L’exalcaldessa i portaveu d’ERC, Agnès Lladó, s’ha mostrat «contenta» pel fet que «es mantingui l’alienació» d’aquest edifici. L’anterior govern el va posar a subhasta pública, una operació immobiliària que va quedar deserta l’estiu passat, la qual cosa va tenir una afectació directa sobre el pressupost municipal, ja que els comptes vigents preveien utilitzar els ingressos en el finançament d’una part del projecte de l’escola Carme Guasch i en el pla de xoc d’equipaments esportius.

En el darrer ple extraordinari, en el transcurs del qual es va votar l’aprovació inicial del pressupost per al 2024, va aparèixer de nou la venda d’aquest casal noble, confirmant-se així que l’Ajuntament no té cap intenció de restaurar-lo per a donar-li ús públic. L’alcalde també va explicar que havien tingut coneixement d’algú interessat en la seva compra. Per aquest motiu, els ingressos que se’n podrien derivar d’una segona subhasta es destinarien a completar quinze partides del capítol d’inversions de l’any vinent i que han estat plenament detallades pel regidor d’Hisenda Ramon Pastoret. La seva feina ha estat lloada per diferents grups municipals aquestes darreres setmanes.

L’edifici va ser comprat conjuntament el 2008 per l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal amb la finalitat d’ubicar-hi els serveis socials. L’adquisició va tenir un cost de 3,8 milions d’euros, però l’any passat la taxació dels serveis tècnics municipals la va rebaixar a 1,4 milions. El preu de sortida de la subhasta era d’1.443.468,69 euros i no s’acceptaven ofertes inferiors. Els dos organismes públics s’havien de repartir els ingressos en funció de la seva proporció de titularitat de l’immoble, que és del 68,42%, en el cas de l’Ajuntament, i del 31,58%, del costat del Consell.

L’anterior govern municipal va preveure que els ingressos derivats d’aquesta venda es destinarien al capítol de finançament d’inversions a l’escola Carme Guasch (545,621,49 euros) i al pla de xoc dels equipaments esportius (442.000 euros). Jordi Masquef no se n’ha estat de dir que la compra de la casa, en temps de Santi Vila, «no va ser la millor opció».

En Robert i les cabres Serveis Socials, museus, música i flors

L’adquisició de la Casa Nouvilas per part de l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà passarà a la història com un gran exemple del negoci d’en Robert i les cabres. Entre totes dues institucions es van gastar, el 2008, 3,8 MEUR amb la intenció de posar-hi els Serveis Socials. Un projecte que ja aleshores va ser qüestionat. La CUP és qui més es va manifestar, políticament i físicament, per una operació que el temps ha demostrat que va ser inútil.

Un cop fallada la reconversió, de la casa, se’n va voler fer la seu del conservatori de música –també fallit– o una nova ubicació per al Museu de l’Empordà. Només la idea del Museu del Circ va tenir projecte real i pressupost, però es va acabar fent a Besalú. Ni flors ni violes, encara que per fires hagués acollit la Mostra Floral.