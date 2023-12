La proposta d’actuació acordada entre l’Ajuntament de Figueres i l’Estat abans del traspàs del tram urbà de l’antiga N-IIa i l’N-260, l’avinguda Salvador Dalí, s’ha xifrat en 10,2 milions d’euros. Les dues parts han acordat, segons la memòria valorada que es va portar a ple dijous, que es faran actuacions de condicionament, millora de ferm i de pavimentacions, i adequació d’enllumenats i drenatges. També actuacions de millora i d’humanització als diferents trams de la via a l’avinguda Salvador Dalí.

La cessió de la titularitat serà del tram de l’antiga NII que avui és l’avinguda Salvador Dalí -però des del tram del límit amb Vilafant fins al límit amb Llers- i un tram des del límit del terme de Vilafant fins a l’encreuament amb l’avinguda, a la plaça del Sol que és l’N-260.

El març d’aquest any l’Ajuntament de Figueres va sol·licitar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, l’inici dels tràmits per a la cessió a favor de l’Ajuntament de la titularitat dels dos trams, un tema que fa anys que està sobre la taula.

Ambdues parts han estat treballant per establir en quines condicions es produirà el traspàs de les vies que estan supeditats a l’execució per part de l’Estat dels treballs del projecte d’humanització i millora de l’avinguda Salvador Dalí i millora del conjunt dels trams de carreteres que es traspassa la titularitat.

Transformació de la via

L’objectiu és que sigui una via «realment urbana», segons consta al dictamen. Arbrat, voreres transitables, mobiliari urbà, implantació del carril bici, rotondes en alguns punts, millora de la pavimentació, renovació de xarxes i senyalització permetran una gran transformació d’un dels principals eixos de la ciutat amb un elevat volum de trànsit.

Al novembre d’aquest any l’arquitecta municipal va donar el vistiplau a la Memòria valorada i el plenari aprova l’acord perquè el ministeri comenci a treballar en el projecte.

La regidora d’ERC, Agnès Lladó, va apuntar que «és una batalla que el passat mandat va ser molt batallada» i va celebrar que el govern actual de Junts hagués rectificat respecte als dubtes o les divergències que tenia.

Masquef va admetre que havien estat bel·ligerants perquè no ho veien clar, però que s’ha millorat la proposta fins als 10,2 milions d’inversió inicial i que es projectarà una rotonda a l’altura del carrer Aviador Collar. Va afegir que els dubtes que havien plantejat també els van posar sobre la taula a l’Estat per tal que s’entregui en perfecte estat de conservació.

El govern estatal traspassarà la via amb totes les obres fetes i la via humanitzada, però el govern de Figueres s’haurà de fer càrrec del posterior cost del manteniment. Fins ara només s'ha actuat a la plaça del Sol on es va construir una rotonda, i es faran millores entre l'avinguda Salvador Dalí i la Pujada del Castell.