La fundació per a l’Assessorament i l’Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha denunciat el cas d’una burra greument maltractada que havia estat arrossegada per una furgoneta a Corbera de Llobregat (Barcelona). L’home denunciat, de 63 anys, tenia la burra lligada en la part posterior del vehicle i l’animal anava caient perquè no podia seguir la velocitat. L’animal va haver de ser atès per diverses ferides i serà traslladat a un centre de recuperació. En aquest cas, la policia va poder identificar ràpidament al conductor, ja que diversos testimonis van gravar el succés, van fer aturar el vehicle i el van denunciar.

Malgrat la ràpida intervenció de la policia local i de FAADA, la burra maltractada no va poder ser traslladada al centre proposat, la Fundació Miranda, on hauria viscut en llibertat amb una manada de burros. Segons la Fundació, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya va impedir, el mes de novembre passat, el trasllat de la burra maltractada a un santuari de cavalls. Si bé l’Ajuntament va decidir el millor destí per a l’animal maltractat a fi que pogués recuperar el seu benestar en aquest espai, finalment va haver d’optar per enviar-la a una hípica situada a l’Alt Empordà «impedint d’aquesta manera el seu dret a viure en llibertat». L’Ajuntament només s’havia de fer càrrec del trasllat de l’animal, però des de l’oficina comarcal del Baix Llobregat van començar primer a qüestionar el trasllat de la burra a les pastures del Garraf, i, successivament, va denegar el permís per al trasllat, al·legant que la capacitat de la fundació estava plena. Des de Fundació Miranda asseguren que això no és cert i que encara podien acollir dos èquids en la seva explotació.

«Des de FAADA, hem denunciat els fets i farem tot el possible perquè es reconsideri el trasllat a un santuari»

Des de FAADA, han presentat denúncia administrativa i té l’esperança que per la via penal el jutge reconsideri el trasllat a un santuari, tal com estava previst inicialment. «Atesa la gravetat dels fets ocorreguts, des de l’Àrea Legal de FAADA, hem denunciat els fets i farem tot el possible perquè es reconsideri el trasllat a un santuari», explica Laura Riera, responsable de la gestió d’equins a la FAADA. «Des de la Fundació, no és que estiguem posant en dubte el benestar d’aquesta hípica, però volem que es faci marxa enrere per part de l’Ajuntament i que el jutge decideixi que la burra vagi al santuari tal com s’havia programat», afegeix.

Aquest és només un exemple que ha captat l’atenció pública i que posa de manifest les dificultats que la Fundació enfronta en la seva constant lluita contra el maltractament d’equins. El cas és només la punta de l’iceberg, ja que, segons Riera, hi ha molts més casos dels quals es tenen coneixement, amb un augment notable de 40 expedients oberts aquest any comparat amb els 14 o 15 d’altres anys.