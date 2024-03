Camallera i l’Escala treballen per implantar una línia de bus que connecti els dos municipis

Els ajuntaments de Saus, Camallera i Llampaies i de l'Escala estan treballant per implantar una línia de bus que connecti l’estació de Camallera amb l’Escala, amb parades als municipis intermedis. D’aquesta manera, es vol facilitar la connexió entre aquestes localitats i permetre que les persones d’aquesta àrea «facin ús de la nostra estació per desplaçar-se, així com que el nostre municipi estigui correctament connectat amb l’Escala», remarca Esteve Gironès, alcalde de Camallera.

En una moció aprovada pel ple de la Diputació, es demanava al Govern de la Generalitat que vetllés pel compliment del compromís d’Adif i que implementi, com més aviat millor, la línia d’autobús entre l’estació i l’Escala, amb parades a Ventalló i Viladamat, i amb horaris ajustats a la seva funció de llançadora.

«Aquest sector sud de l’Alt Empordà només tenim connexió per carretera i ens ajudaria força, no només pel tema turístic, sinó pel tema serveis», explica l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, que va presentar una sol·licitud al Govern català perquè es pugui connectar els municipis de l’Escala, Viladamat, Ventalló, l’Armentera i Sant Mori, entre altres, amb l’estació de Camallera. «Des de fa més de deu anys que passaven mocions als plens on es demanaven millores a l’estació i la connexió amb la mitjana distància i a nosaltres ens interessa la connexió que tindríem a través del tren», apunta Josep Bofill, conscient dels avantatges que els comportarà aquest nou període que s’inicia amb les obres d’ampliació de l’estació.