Els Bombers han d'actuar per dues fogueres al carrer a Figueres

Els Bombershan hagut d'actuar aquest dimecres a la matinada per apagar dues fogueres al barri de Sant Joan. Ambdós incendis s'han produït al carrer Doctor Fleming i ha fet mobilitzar els efectius d'emergències.

El primer dels casos ha tingut lloc poc després de dos quarts d'una i els Bombers han anat amb una dotació fins aquest vial arran de l'avís de la Guàrdia Urbana de Figueres.

En aquest cas cremaven pneumàtics i restes de vegetació i en poca estona han pogut sufocar les flames.

Al cap d'una hora i mitja, cap a les dues de la matinada, els Bombers han tornat a rebre l'avís d'un altre foc similar al mateix carrer. En aquest cas han hagut de sufocar una foguera formada per restes de poda de xiprer, indiquen des del cos d'emergències.

S'ha de dir, però que aquest no és el primer cop que els efectius d'emergències han d'actuar en aquesta zona per fets similars en aquest barri del sector Oest de Figueres. A principis de mes van haver d'anar al mateix vial per aquest mateix tipus d'incendi.

La Guàrdia Urbana de la seva banda ha anat informant a través de les xarxes socials sobre que l'ordenança de civisme i convivència prohibeix l’encesa de barbacoes o fogueres al carrer.