Uns ciutadans retenen un lladre multireincident a qui buscava la policia per amenaçar dues dones a punta de ganivet a Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d'Empúriesha detingut un delinqüent multireincident després que uns ciutadans el retinguessin i que havia amenaçat dues dones a punta de ganivet a Empuriabrava.

L'home té 33 anys, múltiples antecedents policials i està acusat de ser presumpte autor de dos delictes de temptativa de robatori amb violència i intimidació.

Els fets es remunten al dimecres passat dia 20 de març quan la Policia Local va rebre un avís que hi havia un individu sospitós tocant timbres de tots els domicilis d'un carrer d'Empuriabrava. Es van activar dues patrulles que un cop a la zona van ser requerits per una veïna que els va manifestar que un individu havia accedit al seu domicili causant danys a la porta i l'havia amenaçat amb un ganivet, i que aquest acabava de fugir a peu.

A partir d'aquí, la policia va iniciar la recerca i mentre els agents estaven fent aquestes tasques, van rebre un avís de la central que els informava que havien rebut trucada informant que en un domicili proper on havien succeït els fets anteriors una dona cridava demanant auxili. Els agents actuants es van dirigir ràpidament al lloc i es van trobar al sospitós a qui estaven cercant i que havien retingut tres ciutadans.

I és que aquest lladre havia accedit a un altre domicili causant danys i amenaçant a la dona d'edat avançada que hi vivia amb un ganivet. Tres ciutadans que treballaven per la zona, en sentir els crits de la dona, van trucar a la Policia Local i el van retenir. Els agents el van arrestar pels fets i va quedar acusat de ser presumpte autor de dos delictes de temptativa de robatori amb violència i intimidació, informa el cos de seguretat.

En tots els casos el lladre després de picar el timbre va aconseguir entrar per la força als domicilis de les víctimes -en un hi va arribar nedant pels canals-, els va causar danys a les portes i les va amenaçar amb el ganivet. En cap dels dos fets va aconseguir emportar-se res ni va ferir a les víctimes.