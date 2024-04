Roses treballa per impulsar l’arrendament d’habitatges buits

Roses és el municipi amb més pisos desocupats a les comarques gironines. En total n'hi ha 7.162 pisos buits, segons les últimes dades publicades el passat 30 de juny per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que corresponen a l’exercici del 2021, basades en els consums energètics. És per aquest motiu que ara, l'Ajuntament, i amb la voluntat de revertir el problema, s'ha adherit al programa Reallotgem de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. L'objectiu és "impulsar l'arrendament d'habitatges de propietat privada que estiguin buits per tal de poder-hi allotjar persones en situació d'emergència econòmica i social", segons explica el consistori.

El programa, concretament, garanteix als propietaris el cobrament de cada mensualitat, que és liquidat directament per la Generalitat, així com el retorn de l’habitatge en les mateixes condicions un cop finalitzat el contracte.

Els requisits que cal que compleixin els habitatges són disposar de cèdula d’habitabilitat vigent, estar donat d’alta dels subministraments o bé disposar de butlletins per donar-los d’alta, tenir una superfície màxima de 90m² —en cas de superfícies superiors, les condicions econòmiques es regularan per un màxim de 90m²—, i estar en condicions que permetin entrar a viure imminentment.

L’Agència d’Habitatge de Catalunya lloga el pis

Un cop fetes totes les verificacions, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya formalitzarà un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge conforme a la llei d’Arrendaments Urbans. Els interessats han d’aportar cèdula d’habitabilitat, escriptures de l’habitatge i DNI o NIF del propietari. En finalitzar el contracte d'arrendament, l'habitatge es retornarà en les mateixes condicions de conservació en què el va rebre.