L’Ajuntament de Roses impulsa la construcció de cent habitatges de lloguer regulat en un terreny darrera la Ciutadella per intentar resoldre la greu problemàtic actual de manca de lloguers per tot l’any. El nou govern ha confirmat que manté el projecte que es va començar a gestar a l’anterior legislatura.

Roses és una de les poblacions gironines amb més habitatges buits, però, tot i això, és difícil trobar habitatge de lloguer per tot l’any i a un preu assequible.

S’han engegat accions per revertir la situació. Una d eles que està sobre la taula is ‘està tramiant és la construcció del centenar d’habitatges.

El Pla local d’habitatge preveu crear fins a 128 unitats fins el 2026. I es treballa per la borsa d’habitatge destinat a lloguer assequible en el solar darrere la Ciutadella.

El regidor Joan Plana va posar de manifest al darrere ple que s’havien engegat accions diverses com l’oficina local d’habitatge, però que considerava molt important impulsar la promoci perque «trobar un pis a Roses, sigui de lloguer o de compra és una especial odissea».

L’actual alcalde, Josep Maria Martínez, va avançar que «continuarem impulsant aquest projecte i considerem que és molt bo i necessari que el tirem endavant». Però va manifestar que «la tramitació és lenta i estem en això, tan bon punt els informes s’acabin resolent aquesta proposta dels cent habitatges es farà». També va apuntar que en breu es farà l’oficina d’habitatge.

Situació preocupant

«La situació és preocupant» deia el regidor d’ERC, Joan Plana, en referència a l’habitatge buit, perquè «implica un impacte directe a l mercat de l’habitatge». Per això considera que perquè la ciutat expulsi als que hi volen viure s’han de fer polítiques «valentes».

Segons el Pla Local, hi ha 25.712 unitats a Roses, de les quals 7.849 són habitatges principals, i 4.058 incrist com a habitage d’ús turístic. I això fa que no es trobi lloguer de llarga durada que representa un 1% dels habitages que hi ha al muncipi.