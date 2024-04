La Jonquera estrena un circuit de ciclisme obert de 8 quilòmetres

El renovat circuit de ciclisme de muntanya de 8,1 km que la Jonquera va estrenar el passat 10 de març a la Lliga Catalana XCO, de la Federació Catalana de Ciclisme, estarà disponible per a qualsevol corredor a partir del proper abril. «No va ser una cursa de cap de setmana, sinó que deixem un llegat perquè el circuit es visqui tot l’any», explica Jep Corominas, president del Club Esportiu Tramuntana X-Trem, l’organitzador de la prova amb l’Ajuntament.

La intenció és canviar-lo cada quatre anys. El recorregut passa per elements arqueològics com menhirs i dòlmens, entre els quals el de Canadal, i a la zona d’escalada en bloc del Roc del Napolità. «És un circuit que hem allargat al que hi havia, ha quedat espectacular. Si l’anem ampliant, l’Albera pot ser un referent estatal de BTT».

Jordi Picornell, regidor d'Esports de l'Ajuntament de la Jonquera, i la ciclista jonquerenca Júlia Pujol, impulsora del circuit / CEDIDA

280 ciclistes van participar en la cinquena edició de l’Open BTT de Girona-La Jonquera, que enguany formava part de la nova competició catalana: «Hem fet un salt important en qualitat, logística i organització. Va sortir una cursa molt professional i no tenim res a envejar amb cap altra que es fa a l’Estat espanyol».