Figueres regularà l’ocupació de via pública partint que «la gent vol terrasses al carrer»

A Figueres l’ocupació de la via pública per part d’establiments principalment de restauració ha anat creixent en els darrers anys. Des del 2018 hi ha aprovada una ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública, però encara no s’ha aplicat. El regidor de l’anterior govern, ara d’ERC, a l’oposició, Xavier Amiel, ha demanat què es pensa fer. I l’alcalde, Jordi Masquef, posa la data de Setmana Santa del 2025 perquè entri en servei. Ara bé, tenen clar que «sempre que sigui possible» i complint la normativa «s’autoritzaran» per un principi rector: «entenem que a la gent li agraden les terrasses, i la gent ha de poder gaudir de l’espai públic», amb «seny i mesura».

Plaça de l’Escorxador, Creu de la Mà, plaça Triangular, són alguns dels nous emplaçament on s’han donat autoritzacions, manifestava el regidor Xavier Amiel qui al darrer mandat va treballar en l’ordenança reguladora. Al seu entendre s’hauria de posar en servei la tardor-primavera per evitar cert «batibull». «Entenem que s’estan donant les autoritzacions d’una manera, en funció del que hi ha, sense ser massa estricte al respecte», manifestava el regidor Xavier Amiel que el darrer mandat va treballar en l’ordenança.

El 2016 ja s’anunciava que seria el darrer estiu sense una ordenança per regular al voltant d’unes 350 terrasses, una xifra que va creixent.

Les converses entre grups i sobretot amb el sector afectat han anat alentint el tema, mentre la dinàmica econòmica continua el seu ritme. Figueres es caracteritza per tenir un espai comercial a cel obert i per ser una de les ciutats on han anat creixent els establiments de restauració.

Liberalització de l'espai

L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, té clar que «el principi rector que regirà l’ordenança intentarà ser la liberalització de l’espai públic, intentarem, que les terrasses compleixin els mínims que l’ordenança que és estricte exigeix, entenem que la gent li agraden les terrasses i la gent ha de poder gaudir de l’espai públic amb seny i mesura, aquest seria el principi rector». Masquef va explicar que estan reprenent el tema, que està pendent la creació de la comissió per la modificació de l’ordenança i la voluntat és que entri en vigor la Setmana Santa de 2025.

Amb el sector ja s’havien portat a terme anteriorment reunions per arribar a acords sobre temes com el fraccionament de taxes, la recollida de les terrasses una vegada tancat l’establiment, o el nombre de pissarres i faristols, va apuntar Amiel.

Es va aprovar el nombre de 2018 i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) el desembre del mateix any. Havia d’entrar en servei al cap de quinze dies i no va ser així. El sector va demanar reunions per modificar alguns dels punts aprovats. Això i la pandèmia va endarrerir l’aplicació. I sis anys després s’ha de reprendre.