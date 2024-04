La CUP demana actuar «amb urgència» per protegir el delta del Tordera

El cap de llista cupaire a Girona, Dani Cornellà, ha visitat aquets dilluns el delta del Tordera (Blanes) per reclamar que es prenguin mesures per fer efectiva la seva protecció. Entre les propostes, Cornellà ha suggerit «replantejar els usos, passant per un tancament perimetral efectiu, una zona de visita limitada i un sol camí d’accés».

A més, també ha plantejat la possibilitat de reduir l’explotació de l’aqüífer i la retirada de la vegetació invasora com a mesures urgents per conservar la biodiversitat de l’espai i el seu valor paisatgístic. El regidor de la CUP a Blanes, Carles Estríngana, que també forma part de la candidatura cupaire, va acompanyar-lo i considera que «ara mateix les administracions exhibeixen molt poc interès en la protecció del Delta, prioritzant-ne l’explotació econòmic en lloc d’abordar-ho des d’una perspectiva ecoambiental».

Els dos candidats també han aprofitat per denunciar «la destrucció que ha patit i continuarà patint la Costa Brava i el litoral català en general si no es prenen mesures urgents a un ús irracional del territori, on fins ara s’han prioritzat la proliferació d’habitatges que romanen buits la major part d el’any i la urbanització al servei del turisme massiu».