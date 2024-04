Nou cellers de la DO Empordà seran presents a la Mostra del Vi de Roses

Nou cellers de la DO Empordà seran presents a la Mostra del Vi DO Empordà de Roses, l'1 de maig, que en aquesta edició es trasllada, al passeig Marítim, davant la plaça Catalunya.

La mostra se celebrarà de les onze del matí a les tres de la tarda amb degustacions per part dels cellers: Celler Arché Pagès, Terra Remota, Hugas de Batlle, Vinyes dels Aspres, AV Bodeguers, Espelt Viticultors, Celler Peralada, Empordàlia i Celler Masetplana

L'Ajuntament remarca que aquest esdeveniment anual "permet tastar en un únic espai diferents productes enològics elaborats per cellers de renom i conèixer directament de la mà dels seus responsables tots els detalls i secrets de les seves elaboracions".

Com a novetat, aquest any les copes de vi, especialment serigrafiades per l'ocasió, es posaran a la venda.

Durant la mostra s'oferiran també degustacions gastronòmiques per acompanyar els tasts de vins, elaborades amb productes de proximitat de primera qualitat i creades per cuiners del territori.

Promoure els productes vinícoles

Amb aquesta mostra, i com a membre de la Ruta del Vi DO Empordà, "Roses fa valdre i promociona la qualitat dels productes vinícoles del territori entre la població local, visitants i establiments de restauració, que són els principals preceptors dels productes de proximitat", assenyalen.

També és una bona oportunitat de descobrir totes les possibilitats que l'enoturisme empordanès posa a l'abast del públic amant del vi, amb les múltiples visites i activitats que organitzen els cellers, i contribuir així a la creixent interacció entre turisme i enologia.