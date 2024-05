Figueres aprova un pla de sanejament econòmic per revertir el romanent negatiu del 2023

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat aquest dijous un pla de sanejament econòmic després que la liquidació del pressupost del 2023 es tanqués amb un romanent negatiu de 811.000 euros. El govern local ha anunciat que el pla contempla una reducció en la despesa i incrementar els ingressos en els pròxims tres anys. Per a fer-ho, el consistori preveu controlar que l'import de l'I-CIO es correspon al cost final de les obres i planteja incrementar un 7% l'IBI per l'any vinent, tot i que aquesta serà "l'última mesura" que es prendria per no incrementar la càrrega impositiva. L'Ajuntament de Figueres ha hagut d'elaborar aquest document per complir amb la normativa i poder accedir a préstecs.

L'Ajuntament de Figueres va tancar la liquidació del pressupost municipal del 2023 amb un romanent negatiu de 811.000 euros. El govern local assegura que no es tracta d'una situació greu però avança que cal tirar endavant un pla de sanejament per complir amb la normativa establerta. L'alcalde, Jordi Masquef, assegura que no el fan "per voluntat pròpia", després que l'oposició recordés que l'endeutament no és preocupant. A més, la normativa impedeix que els consistoris que tenen un romanent negatiu puguin demanar un préstec sense abans presentar un pla de sanejament. Masquef ha insistit que sense accedir al crèdit "la ciutat quedaria paral·litzada".

Ara, el govern de Figueres ha aprovat el pla de sanejament econòmic que engloba tres anys: el 2024, el 2025 i el 2026. Des del consistori avancen que es tracta d'un document "de màxims" i que la intenció és poder revertir la situació abans. De fet, confien en deixar-lo enrere abans del termini previst sempre i quan les properes liquidacions siguin positives.

El pla de sanejament contempla una reducció de la despesa en diversos aspectes i un increment en l'àmbit dels ingressos. En aquest últim apartat, el govern de Junts preveu actuar amb l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), una pràctica que ja ha anat fent l'últim any i que consisteix en "comprovar que el cost final és el que s'ha declarat". El motiu és que en un context d'inflació, a vegades el cost final d'un projecte acaba essent superior a l'inicial. Des del consistori treballen per garantir que l'impost sigui en base al cost definitiu i no l'inicial.

Un 7% més d'IBI

Per altra banda, el govern també incidirà en el cobrament per la gestió de residus. A partir de l'any vinent volen que la taxa no sigui deficitària, tal com exigeixen les directives europees. Això permetria tenir un nivell d'ingressos que cobreixi tota la despesa que implica la gestió de residus per al consistori.

Un altre via d'ingressos prevista en el pla de sanejament és l'increment de l'IBI. Concretament es preveu un increment del 7% pel 2025 i un altre 7% el 2026. Aquest 2024 les ordenances fiscals estipulen que el tipus de gravamen és del 0,8985% en finques urbanes i el 2026 passaria a l'1,03%, mentre que el topall legal està a l'1,1%. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha detallat que aquesta serà l'"última mesura" que prendran per tal de no incrementar la pressió fiscal a la ciutadania. Per això recorda que en funció de com s'executi el pressupost d'aquest 2024 s'acabarà actuant d'una manera o una altra.

Venda de patrimoni

Un altre capítol en el pla de sanejament és la venda de patrimoni. L'ajuntament preveu desfer-se de quatre edificis i un solar en els propers tres anys. El primer d'ells és la casa Nouvilas que voldria desfer-se'n aquest mateix 2024 per un import de 967.000 euros. De cara a l'any vinent, el govern local preveu vendre un solar de Vilatenim per 2,2 milions d'euros i l'edifici de la Fundació Clerch i Nicolau, a prop de la plaça d'Ernest Vila, per mig milió d'euros més.

Per últim, el pla també recorda que hi ha pendent el cobrament d'una subvenció d'1,2 milions d'euros dels fons FEDER per la rehabilitació de la Casa Natal Salvador Dalí. Les obres ja s'han executat i pagat en la totalitat, però l'ajuda encara no s'ha ingressat. Aquest és un dels motius pel qual la liquidació ha deixat 800.000 euros de romanent negatiu.

Contractació mínima

Pel que fa a la despesa, el pla de sanejament preveu una contractació de mínims agafant només el personal imprescindible. També estan revisant les operacions financeres que el consistori té obertes, ja que algunes d'elles eren a tipus variable i això ha provocat que en l'últim any l'increment dels interessos hagi suposat més despesa municipal.

Ara, estan treballant per fer operacions a tipus fixe i si es fan a tipus variable, seran sense comissió de cancel·lació anticipada. El govern local també revisarà les subvencions que es donen per ajustar les ajudes a la necessitat real.

Pagament de 2,5 milions d'euros de factures

En paral·lel a les mesures del pla de sanejament, el consistori ja ha previst destinar 2,5 milions d'euros del pressupost del 2024 a pagar factures que no es van incloure al pressupost municipal perquè van arribar després de tancar l'any. Masquef ha recordat que és una situació "habitual" però que altres anys es feia servir el romanent per pagar-les. En aquesta ocasió, com que no n'hi ha, han hagut de fer servir algunes partides del 2024 per pagar-les.

Malgrat tot, el batlle de Figueres insisteix en què el consistori no aplicarà retallades: "Farem el mateix però de manera més eficient i estrenyent una mica el cinturó".

El pla de sanejament s'ha aprovat amb els 13 vots del govern local (Junts) i l'abstenció dels 7 regidors a l'oposició. La portaveu d'ERC, Agnès Lladó, ha justificat el romanent positiu a les conseqüències de la covid-19, la inflació i la crisi energètica. "Si algú pensava que la situació no passaria factura a l'Ajuntament de Figueres igual que passa a la resta de famílies anava equivocat".

Per la seva banda, el portaveu del PSC ha recordat que hi havia un romanent positiu del 600.000 euros, però el fet de no cobrar la subvenció europea per la Casa Natal ha deixat aquesta situació en negatiu. Tot i així, ha recordat que la subvenció tampoc serviria per pagar els 2,5 milions d'euros en factures del 2023.

Per la seva banda, el portaveu de Vox, Jordi Vivo, demana que no es toqui "la butxaca" del ciutadà i per això demana reduir al màxim les despeses municipals. La portaveu del PP, Àngela Domènech, ha carregat contra l'antic govern acusant-los de deixar factures pendents. Des de Junts han insistit que no eren "factures al calaix" tot i que ha apuntat que "els ingressos del 2023 no eren realistes".