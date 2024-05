Un grup de les Escolàpies Figueres queda tercer de Catalunya a la Copa Cangur

El passat divendres 3 de maig un grup d'alumnes de les Escolàpies Figueres va quedar en tercera posició en la categoria cadet de la Copa Cangur en l'àmbit català. Amb aquesta gesta es converteix en el primer centre educatiu de les comarques gironines que puja al podi d'aquesta competició matemàtica.

Aquesta efemèride la van assolir un total de set joves de primer i segon d'ESO d’aquest centre figuerenc després de guanyar per segon any consecutiu la primera fase territorial, que es va celebrar a l’Institut Olivar Gran. Precisament, fou aquesta victòria la que els va obrir les portes a la semifinal i, posteriorment, a la final del certamen organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques i amb el suport d’Isotropic que es va disputar a la Garriga.

En aquest concurs hi han participat 355 equips de tot Catalunya, dels quals trenta-vuit van arribar a la semifinal. Allà es van haver d’enfrontar a dotze problemes matemàtics en una hora. N’havien de fer bé els màxims possibles durant aquest temps, però a aquesta dificultat s’hi sumà la variació de la puntuació per cada resolució a mesura que avançava el concurs. Per aquest motiu va ser molt important l’estratègia d’equip.

Des de les Escolàpies Figueres expressen la seva alegria per aquesta fita «sobretot perquè el nostre alumnat ha pogut viure les matemàtiques d’una manera diferent, amb la motivació, la competitivitat i el treball en equip com a eix principal».