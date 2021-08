L'Ajuntament de Palafrugell ha advertit que no dona l'abast per controlar les festes nocturnes i alcohòliques que es fan a les platges i insisteix en demanar que es recuperi el toc de queda perquè els manquen recursos per poder controlar la situació.

I és que en les darreres 48 hores hi han hagut una setantena de sancions per fer festes alcohòliques al carrer i per anar a les platges malgrat que està prohibit durant la matinada. A més, preocupa l'incivisme dels assistents perquè no recullen la brossa i queda tot ple de brutícia.

Tot plegat, ha generat una allau de queixes per part de veïns que no poden descansar, tant a Tamariu com a Calella de Palafrugell i Llafranc.

L'alcalde del municipi, Josep Piferrer, dona per fet que el que queda d'estiu serà «molt complicat»i diu que es fa «impossible»poder evitar-ho. «Posem tots els mitjans que tenim i la policia local fa el que bonament pot», remarca.

Així doncs, Piferrer té clar que l’única opció és recuperar el toc de queda. Tanmateix, reconeix que «és complicat» poder-ho fer, però assenyala que si la Generalitat variés els criteris, hi podrien accedir. «Es fa estrany dir-ho, però nosaltres tenim una incidència molt baixa de casos covid i, això, entre cometes, ens perjudica», explica l’alcalde.