Castelló invertirà 187.000 euros per ampliar el dispensari d’Empuriabrava

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries invertirà 187.000 euros en l’ampliació del dispensari d’Empuriabrava, per condicionar-hi més consultes, espai per al personal i un ascensor. És previst que les obres comencin a finals d’any. El projecte va ser un dels seleccionats en els pressupostos participatius de fa dos anys.

S’ha considerat que el consultori disposa d’un espai insuficient per donar servei als residents de la urbanització. Per això, i després de la petició dels veïns a través dels pressupostos participatius, es va plantejar una ampliació, aprofitant que s’alliberarà espai al pis superior del centre cívic -on fins ara es feien activitats diverses, com les reunions de les associacions-, amb la creació d’un auditori en un altre edifici municipal.

El centre cívic està situat al costat del consultori i l’auditori se situarà a una de les plantes de l’edifici de Serveis a l’entrada d’Empuriabrava on està ubicada la Policia Local. De retruc, l’obertura del nou auditori permet que l’ampliació del consultori mèdic tiri endavant.

El regidor Josep Maria Canet, titular de les àrees d’Urbanisme, Planificació, Activitats i de l’empresa municipal Castelló 2000, ha explicat que en la primera reunió amb el Departament de Salut es va posar sobre la taula que l’ampliació s’havia de realitzar sobre les dependències actuals. Amb aquesta premissa s’ha decidit fer ús de la planta superior del Centre Cívic, una opció que ha estat ben rebuda per part del Departament de Salut.

El projecte contempla una remodelació de la planta baixa i l’ampliació a la planta superior incorporant l’espai actual del centre cívic. Canet explica que en aquesta part s’adequaran dues noves consultes i dependències per al personal. També s’instal·larà un ascensor interior. «Una vegada acabades les obres es disposarà d’un dispensari amb més espai i més capacitat d’atenció mèdica», ha recalcat el regidor.

L’Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte i l’ha exposat al públic. Properament, està previst licitar les obres i una vegada passats els tràmits d’adjudicació, calculen que els treballs podrien començar a finals d’aquest any 2022.

Castelló d’Empúries amb dos nuclis de població importants, Castelló i Empuriabrava, disposa de dos centres de salut. Al centre històric s’hi situa el Centre d’Atenció Primària (CAP) i a Empuriabrava un consultori local. Durant la pandèmia aquest consultori va estar tancat i va reobrir les portes el 15 de juny de 2020.

Plaça de les Palmeres

Un altre dels projectes que està previst que comenci a finals d’aquest any és la construcció d’un edifici polivalent a la plaça de les Palmeres. L’edifici serà obert durant l’estiu i tancat a l’hivern i estarà dotat de vestuaris, banys i escenari. Aquest edifici té l’objectiu de substituir l’actual carpa que hi està instal·lada.