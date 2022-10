L’hotel Llevant tanca després de 85 anys a Llafranc per emprendre nous projectes i s’acomiada amb una festa oberta al públic aquest dissabte 15 d’octubre. Serà durant tot el dia i inclourà sardanes, Dj o una botifarrada, entre altres. Els responsables de l’establiment, en declaracions a Ràdio Palafrugell, van assegurar que la festa respon a la voluntat de «celebrar» la història del local, de gairbé un segle de vida.

A partir d’ara, ja tenen nous projectes que lideraran les noves generacions del Llevant. Entre els motius del tancament hi ha el fet que «els temps han canviat molt, el COVID han canviat moltes coses» i que «arran de mar ja no estem tan bé com estàvem, per la massificació».