Castell d’Aro i Platja d’Aro estan ultimant els detalls per rebre els Reis d’Orient la tarda i nit del 5 de gener. El recorregut de la cavalcada, en la qual participaran un centenar de persones, serà l’habitual i s’hi repartiran 600 quilos de caramels sense gluten i amb embolcall compostable, fruit de la col·laboració del consistori amb l’Associació Celíacs de Catalunya. Melcior, Gaspar i Baltasar i el seu seguici faran la seva desfilada pels carrers més cèntrics de les dues viles, amb les tradicionals visites a les esglésies i les cloendes als pavellons esportius on es podrà saludar a Ses Majestats, fer-s’hi fotografies i lliurar-los la carta.

A Platja d’Aro, inicien el recorregut a les 18 h, al carrer Juli Garreta (fins al giratori Dr. Josep Trueta), i continuen direcció nord per l’Av. de S’Agaró (fins el giratori de l’Ajuntament), l’Av. Castell d’Aro, el carrer Puig S’Agoita i visita a Església de Santa Maria. Després per Vicenç Bou fins a l’Avinguda Castell d’Aro, per finalitzar al Palau d’Esports i Congressos (obertura 19 h). Tot seguit, es traslladen a Castell d’Aro, on la cavalcada comença a les 20 h, i manté el recorregut habitual: Ses Majestats arriben per l’Av.inguda de la Platja (a partir del carrer Amadeu Vives), travessant la Plaça Poeta Sitjar, abans de continuar per la mateixa avinguda per enfilar a peu per les escales per a vianants fins a l’Església de Santa Maria. Tot seguit, retornen fins a la Sala Polivalent (obertura 20.30 h).

La cavalcada comptarà amb l’animació musical de la Banda El Caliu i les evolucions coreogràfiques del Club Twirling Platja d’Aro.