Els grups de l’oposició de Sant Feliu de Guíxols no estan satisfets amb els pressupostos de 33,8 milions d’euros que l’Ajuntament va aprovar el passat 21 de desembre gràcies a la majoria absoluta formada per la coalició de Tots per Sant Feliu (TSF) i el Partit Socialista de Catalunya (PSC). De fet, tota l’oposició en bloc hi va votar en contra. Des de Junts per Sant Feliu, critiquen l’import de 412.000 euros que asseguren que el govern destinarà a comunicació. El portaveu de la formació, Toni Carrión, apunta que hi ha un «silenciament» de les formacions contràries al govern: «La partida pressupostària que no baixa és la de la comunicació del govern i el gabinet d’alcaldia que necessita 412.000 euros per difondre minut a minut un relat forçat i l’evolució d’unes obres que volen fer creure als ciutadans de bona fe que l’alcalde és a més llocs d’on realment està i que fa més coses de les que realment fa», apunten en un comunicat. La formació afegeix que el govern municipal «continua el silenciament de les nostres idees polítiques als espais de difusió i comunicació finançats amb pressupostos públics on tan sols podem informar la ciutadania en el 4% d’espai del butlletí mentre el govern ho fa pel 96% restant».

D’altra banda, des d’ERC també han fet un comunicat on asseguren que el text aprovat té «mancances importants»: «Ens trobem que el Govern presenta un pla d’inversions de 100.000 euros, fet que ens sobta si tenim en compte la gran despesa en aquesta matèria feta els darrers mesos, segons el govern d’uns 15 milions d’euros. Des del nostre grup lamentem aquesta manera de governar que deixa passar tres anys on la ciutat no millora i es degrada, per esperar a l’any electoral i gastar-ho tot en una campanya electoral pagada per tots. En els darrers 19 mesos, des de maig de 2021, el govern han demanat 8.600.000 en préstecs per pagar obres, que evidentment la ciutat ha de tornar, i que expliquen per exemple que passem segons el seu pressupost de 2022 hàgim pagat 43.450 euros d’interessos i pel pròxim any 2023 es pressuposta que se n’hauran de pagar 299.700. Un increment d’un 689%», critiquen els republicans, que també van votar en contra dels pressupostos.