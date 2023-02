L'Ajuntament de Begur ha inaugurat avui el Centre d'Interpretació dels Indians de Catalunya-Begur. El nou espai museogràfic ha costat 190.000 euros i serà gratuït. L'exposició és un viatge a l'univers indià, transformant el Centre de les Escoles Velles (on s'ha ubicat) en un símbol de la memòria d'aquest període històric. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha dit que aquesta obertura és "històrica per Begur i per un moviment tan arrelat a Catalunya com és l'indià". I ha afegit: "Des d'avui, entomem el repte com a capital d'aquest moviment de dignificar-lo, donar-lo a conèixer i preservar-lo com es mereix" amb un nou centre que volen convertir en "un dels principals pols de turisme cultural durant tot l'any".

Per la seva banda, la regidora de Cultura, Gemma Coll, ha ressaltat la tasca duta a terme des de l'Àrea de Cultura per a fer possible aquest projecte. "El d'avui és el resultat de molts i molts mesos d'intensa feina i no en podem estar més satisfets". L'equipament es dedicarà principalment a l'educació, la conservació i l'estudi del patrimoni heretat de les generacions passades. "L'exposició ens permetrà veure i entendre les llums i també les ombres del moviment indià a través de la interactivitat i la immersió", ha explicat Coll. L'acte públic d'inauguració ha començat amb la conferència 'El llegat indià de Begur', a càrrec d'Anna Castellví a la Biblioteca Salvador Raurich. I a continuació ha estat el torn per als parlaments institucionals, el bateig dels nous capgrossos indians -el capità Frederic i la Cubana Ofèlia- i una visita comentada al Centre d'Interpretació dels Indians de Catalunya-Begur. Tot plegat, amb la participació del Grup de TeatrU Es Quinze i Cubanitas de Begur. Prèviament, aquest divendres es va realitzar un acte oficial d'inauguració a porta tancada adreçat a representants de diferents institucions locals i supramunicipals per tal de donar a conèixer el projecte. Experiència múltiple L'Ajuntament ha assumit el cost de l'Espai amb el suport de la Diputació de Girona. L'equipament disposa d'espais digitals, interactius i amb sonorització enfocats a promocionar la investigació i recerca del llegat indià i també a acostar-lo als centres escolars o a turistes. El centre ha recreat atmosferes de l'època, com els vaixells transatlàntics o els interiors de les cases indianes, amb recursos tecnològics d'actualitat com el mur interactiu o el Smart Mirror. En aquest sentit, el centre disposa d'una sala immersiva que permetrà als visitants reviure què passava a dalt del vaixell en el viatge a les Amèriques. A més, es fa ús de diferents pantalles per a la reproducció d'arxius de vídeo com a suport del material gràfic. En el conjunt de l'espai expositiu es pretén, així mateix, estimular els diferents sentits de l'espectador, com l'oïda, a través de la reproducció de música tradicional de l'època i havaneres, o l'olfacte, gràcies a la instal·lació d'un moble que permet a l'espectador olorar diferents productes que es van importar de les Amèriques, com el cafè, el cacau o el tabac. L'equipament també disposarà d'un espai annex polivalent, la Sala BacanArt, que acollirà al llarg de l'any exposicions temporals d'art, presentacions o xerrades temàtiques.