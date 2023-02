La manca de reciclatge a Sant Feliu posa en alerta als grups de l’oposició

Sant Feliu de Guíxols és un dels mots que hom pot visualitzar quan pensa en destinacions turístiques de la Costa Brava. El que pocs usuaris poden pensar és que aquest és un dels municipis que en els darrers deu anys ha quedat endarrerit, literalment, pel que fa a la recollida selectiva. Segons dades de l’Agència Catalana de Residus, l’any 2010 el percentatge de recollida selectiva era del 47,3%, mentre que al 2021 -l’últim any del qual hi ha dades publicades- aquesta xifra, en comptes d’augmentar, va disminuir fins al 45,7%.

El problema afegit a la manca de reciclatge del municipi és el tancament recent de Solius, fet que obliga a l’Ajuntament a pagar una quota més elevada (un sobrecost de 18 euros per tona de residus) per portar les deixalles a Vacarisses. La mitjana de residus que genera el municipi és de 8.000 tones, per tant, el sobrecost aproximat de portar les deixalles a Vacarisses equival a 144.000 euros, als quals cal sumar la despesa per dipositar el rebuig a l’abocador, que equival a 472.800 euros l’any 2022. Cal tenir en compte, a més a més, que la normativa marcada per l’agenda 2030 insta als municipis a tenir uns percentatges de recollida selectiva del 55% de cara a l’any 2025, un percentatge que al 2030 haurà de ser del 60%. Les localitats que no hi arribin es veuran sotmeses a sancions.

Com a colofó final, l’Ajuntament de Sant Feliu -que governa amb una coalició formada pel grup Tots per Sant Feliu i el Partit Socialista- va adjudicar l’any 2021 el contracte pel servei de neteja viària i gestió de les escombraries. Un contracte 10 anys de durada i d’un valor estimat de 56.823.696,84 euros que es va adjudicar a CESPA (Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares), empresa que forma part del conglomerat de Ferrovial.

Les propostes de l’oposició

Davant aquesta situació, els grups de l’oposició alerten que cal un canvi per evitar que els ganxons vegin incrementada exponencialment la factura del servei d’escombraries.

Des de Sant Feliu de Guíxols En Comú-Podem han elaborat un informe on plantegen un seguit d’accions per a dur a terme a curt termini, entre les quals destaquen, tancar amb xip els contenidors, implementar la recollida comercial obligatòria i aplicar bonificacions per a l’ús de la deixalleria. El portaveu de la formació, Jordi Lloveras, exposa que «hem retrocedit i això té un cost econòmic i ambiental molt elevat»: «Sant Feliu porta 10 anys estancat en el sistema de recollida, si ens comparem amb la resta de municipis, només hi ha 9 municipis de Catalunya que hàgim baixat. Som el vuitè pitjor en aquest sentit».

La portaveu d’ERC -també a l’oposició-, Sílvia Romero, apunta que les pròrrogues del darrer contracte d’escombraries van dificultar que es cobrissin les necessitats: «Venim d’un contracte antic, que s’anava prorrogant des del 2016 fins al 2021. La maquinària es va envellir i la ciutat va anar creixent, mentre que el contracte era obsolet i no cobria totes les necessitats. En molts llocs no hi havia tots els contenidors per fer el reciclatge».

Toni Carrión, portaveu de Junts, afegeix que «la solució passa per reciclar més i fer millor la recollida selectiva. Això es farà si s’apliquen els xips per tenir un control de com es fa el reciclatge i si es fa una campanya per explicar bé a la ciutadania el desplegament del nou contracte».

Les formacions de l’oposició no descarten una aliança per tal de posar remei a aquesta qüestió. Interpel·lats per aquests fets, el govern va declinar fer declaracions al respecte.