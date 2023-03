La secció tercera de l'Audiència de Girona ha jutjat dos germans que s'enfronten a 4 anys i mig de presó per apallissar presumptament a un tercer home a Palafrugell l'abril de 2020. Els fets van tenir lloc cap a tres quarts de deu de la nit del 22 d'abril al carrer de la Constància del municipi.

Segons ha relatat la víctima durant el judici, anava amb bicicleta pel carrer quan de sobre ambdós germans van abordar-lo, juntament amb el pare, i mentre un l'agafava per darrere perquè no es pogués moure, l'altre li va propinar diversos cops de puny a la cara. Els cops van fer-li saltar dues dents.

Segons ell, havien tingut un enfrontament anteriorment. En canvi, els acusats han negat haver agredit la víctima i han assegurat que no la coneixien de res. Segons ells, van veure'l anant amb bici fent esses d'un costat a l'altre fins que va xocar contra un fanal. Això els va fer anar cap on s'havia accidentat per ajudar-lo, i ell va posar-se "molt agressiu" i va començar a propinar-los insults. A més, han dit que la víctima els ha denunciat perquè vol diners.

Pallissa o fanal

Un dels acusats va trucar a la Policia Local, que va acudir al lloc. Els agents que han declarat han assegurat que la víctima mostrava una actitud molt agressiva i que van haver de retenir-lo perquè intentava donar-se cops amb el cap contra la paret. Davant aquesta situació, van activar el Servei d'Assistències Mèdiques (SEM), però l'home no es va deixar valorar, i cap dels agents va poder veure les ferides que s'havia fet. Les peces dentals no es van trobar. Unes hores després, la víctima va anar a denunciar els fets.

Els agents han explicat que la víctima els va oferir dues versions dels fets: en un primer moment els va dir que havia xocat contra un fanal, però després va dir-los que havia sigut víctima d'una agressió per part dels germans. El pare ha declarat donant la raó als acusats. No ha declarat cap més testimoni.

La fiscalia els acusa d'un delicte de lesions amb deformitat i demana que indemnitzin a la víctima per les lesions. Per la seva banda, les defenses demanen que se'ls absolgui per manca de proves.