El ple del Consell Comarcal del Baix Empordà va aprovar declarar l’aeròdrom republicà 318 de Canet de La Tallada com un nou Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Durant la primera meitat de l’any 2022, a demanda de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà i mitjançant els serveis del Museu de Suport Territorial-Baix Ter, es va redactar l’informe tècnic per reconèixer aquest espai. Aquesta iniciativa respon, per una banda, a les motivacions del consistori de La Tallada per a difondre i conservar en les millors condicions possibles una part rellevant del seu patrimoni, i per altra banda, a la tasca de suport patrimonial que exerceix el Museu de la Mediterrània.

L’alcaldessa de Canet de la Tallada, Maria Dolors Guàrdia, explica que «l’aeròdrom està format per 7 búnquers que van ser refugis, però també hi ha una caserna, un taller i un punt de control. Vam rebre una subvenció d’un fons FEDER que va servir inicialment per netejar l’espai per fer-lo accessible. Però juntament amb l’historiador Aleix Guàrdia i el Museu de la Mediterrània vam veure que calia fer un pas més, i per això vam impulsar el projecte perquè l’aeròdrom fos un Bé Cultural d’Interès Local». No podem perdre aquesta memòria històrica tan recent. Tot el patrimoni que tenim, el cultural i natural, s’ha de preservar. Aquests fets van sacsejar la nostra societat i és responsabilitat de totes protegir-los Maria Dolors Guàrdia - Alcaldessa de Canet de la Tallada Guàrdia subratlla que tots els elements formen part de propietats privades i el proper pas de l’Ajuntament serà fer un conveni per tal de garantir el manteniment dels elements perquè no es malmetin: «No podem perdre aquesta memòria històrica tan recent. Tot el patrimoni que tenim, el cultural i natural, s’ha de preservar. Aquests fets van sacsejar la nostra societat i és responsabilitat de totes protegir-los». Des de l’Ajuntament organitzen visites guiades gratuïtes en aquest espai i els interessats poden trucar al consistori per informar-se de com participar-hi. Documentar la memòria D’aquesta manera, segons recull el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, un total de deu elements –en superfície o soterrats– que mantenen les seves estructures en diferents nivells de conservació, han esdevingut béns culturals d’interès local com a mesura bàsica de protecció. Són elements estructurals que reuneixen una sèrie de valors patrimonials amb un interès històric, arquitectònic, etnològic i, sobretot, interès en recuperació de la memòria democràtica. L’informe tècnic que ha assumit el Museu de Suport Territorial-Baix Ter és un treball elaborat per l’arqueòleg i historiador Carles Revilla, i regit per l’equip tècnic del MST-Baix Ter, Gerard Cruset (director del Museu de la Mediterrània) i Èlia Bantí (coordinadora del projecte). Finalment, el passat 14 de febrer es va donar aprovació definitiva al tràmit a través del Ple del Consell Comarcal, ja que en tractar-se La Tallada d’Empordà d’un municipi de menys de 5.000 habitants, la competència per a declarar BCIL qualsevol element del patrimoni és del Consell Comarcal. Des del Museu de la Mediterrània insisteixen que l’acció realitzada entre el projecte MST-Baix Ter i l’Ajuntament de la Tallada «esdevé una base documental imprescindible per a futures actuacions de conservació i consolidació del patrimoni local, així com de disseny de projectes per a difondre la història que hi va associada».