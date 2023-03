El candidat socialista a l’alcaldia de Torroella de Montgrí, Ramón Moreno, ha destacat avui la necessitat que Torroella tingui una comissaria de la policia local, un equipament que considera imprescindible tant per a l’operativitat d’aquest cos com per a la millora de la seguretat. D’altra banda, també ha destacat com a punt essencial per a Torroella “la importància que hi hagi sempre una bona entesa amb qui estigui al capdavant de l’EMD de l’Estartit”.

Moreno també ha assenyalat que és necessari que Torroella miri cap al futur, i ha indicat que un altre dels punts importants del seu programa és l'atenció a la gent gran, amb un programa de visites a domicili.