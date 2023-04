Aquest any, la Fundació Oncolliga Girona ha donat prop de 32.000€ a l’hospital de Palamós que s’han destinat a l’adquisició de diferents equips i programari. Uns 13.000 euros s’han destinat a l’adquisició del programari per obtenir imatges en 3D (tomosíntesi) que permetran millorar la capacitat diagnòstica del càncer de mama. Aquest programari ha estat finançat gràcies als donatius del 2019 (37.500) i del 2021 (50.000). La tomosíntesi permet augmentar la sensibilitat en la detecció del càncer aconseguint diagnosticar-los de forma més precoç i reduir el nombre d’exploracions complementàries respecte la mamografia convencional (2D), disminuint així la dosi de radiació rebuda.

La resta de l’import de la donació s’ha destinat a la compra de diferents aparells i equipaments per al servei de dermatologia, diagnòstic per a la imatge i anatomia patològica.

S’ha adquirit un nou microscopi per al servei d’anatomia patològica, que ajuda a finalitzar el pla de renovació d’aquest servei. Montse Llobet, cap de servei, assegura que al llarg dels anys «un terç dels equips del servei s’ha pogut renovar gràcies a l’Oncotrail».

Finalment, s’han adquirit també dos electrocoaguladors per al servei de dermatologia per al diagnòstic i tractament del càncer de pell i les intervencions de cirurgia menor que es realitzen a les consultes externes de l’hospital. Un altre aparell que s’ha comprat és una sonda d’ecografia, adreçada per al diagnòstic específic de lesions cutànies i de parts toves.

El donatiu d’Oncotrail 2022 se suma als que l’hospital de Palamós ha rebut en totes les edicions anteriors d’Oncolliga. En total, han estat 245.000€ que s’han destinat a adquirir equips per a millorar o bé la detecció i diagnòstic de càncer o bé al confort de pacients