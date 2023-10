L'Ajuntament de Begur no permetrà construir a la zona coneguda com a Montcal 2, fins que no es resolgui el conflicte judicial que hi ha obert actualment. Una decisió que el consistori assegura que fa sis mesos que ja aplica i que arriba després de continus enfrontaments entre l'Ajuntament i SOS Costa Brava, que vol aturar l'edificació de parcel·les en aquesta zona del municipi. En total s'han paralitzat vuit de les nou llicències d'obres, mentre que l'altra -que es va atorgar el 2020- es troba en un procés judicial per tal que quedi sense efecte, segons SOS Costa Brava. Ara l'Ajuntament ha decidit paralitzar el procés d'edificació fins que es resolgui la qüestió prejudicial penal que plana sobre el projecte.

De fet, l'entitat va ser qui va denunciar a la Fiscalia de Medi Ambient la possible afectació d'aquestes obres sobre sòl d'especial protecció. La Fiscalia ho va enviar aleshores al jutjat d'instrucció de la Bisbal d'Empordà perquè investigués si podia haver-hi un delicte contra l'ordenació del territori i prevaricació urbanística. Aquest fet, segons assenyalen des de SOS Costa Brava, ha estat el detonant perquè l'Ajuntament de Begur es decidís a frenar l'atorgament de llicències d'obres a la zona de Montcal 2. L'inici del conflicte es remunta al 2019, quan l'entitat va fer una petició de nul·litat de ple dret del Pla Parcial i Projecte d'Urbanització de Montcal. Allà s'argumentava que afectava a terrenys forestals protegits i que tenien una gran pendents. Un any després es va fer una passa més enllà i es va presentar la primera denúncia urbanística davant de l'Ajuntament i es va fer un recurs de reposició en relació a la primera de les llicències atorgades. Això va paralitzar les obres gràcies a unes mesures cautelars que va aprovar el Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona, però que va revocar després el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va permetre seguir amb els treballs. El 8 de novembre de 2022, Begur va aprovar una modificació puntual del Pla Parcial que permetia edificar 9 noves parcel·les a Montcal, aprovació definitiva que ha estat objecte d'impugnació davant del TSJC per part de Sos Costa Brava, atenent als "nombrosos informes que confirmen els valors naturals dels terrenys" i que són els que l'Ajuntament ha deixat en suspens fins que es resolgui judicialment la situació.