Persecució policial per Sant Antoni amb trets a l'aire

Una persecució policial per Sant Antoni va acabar aquest divendres passat dia 15 amb trets a l'aire dels Mossos d'Esquadra.

Els Mossos van rebre l'avís cap a un quart de cinc de la tarda que hi havia dos vehicles realitzant conducció temerària per l'avinguda Catalunya, la via principal de Sant Antoni.

Els agents van anar fins a la cèntrica avinguda i van començar a seguir els vehicles que es perseguien entre ells. Arran dels fets, els van demanar que s'aturessin i els van fer tota mena de senyals, però aquests inicialment van fer cas omís a la policia.

Finalment, un dels conductors va decidir frenar i va aturar el cotxe com els havien indicat els Mossos. Els seus ocupants van indicar que a l'altre vehicle hi anaven tres homes que duien armes de foc.

Arran d'això, els agents van seguir amb el seguiment i quan estaven a uns 15 metres, el vehicle que anava en sentit contrari a la policia s'hi va acostar amb la intenció d'envestir-los. A banda, com confirma la policia, un dels ocupants del vehicle en acostar-se per a la policia, un d'ells va treure una arma per la porta. Davant dels fets, els agents van disparar tres trets a l'aire per dissuadir-los i perquè s'aturessin. Finalment, van desistir i els policies van aconseguir detenir els tres ocupants del vehicle.

A la zona hi van anar diverses patrulles dels Mossos de Sant Feliu i també de la Policia Local de Calonge i Sant Antoni.

Multireincidents

Els Mossos van identificar els tres implicats: tres homes d'entre 40 i 43 anys, tots ells multireincidents, ja que acumulen molts antecedents policials. A banda, la policia va escorcollar el vehicle i als tres homes i els van trobar: una arma de foc simulada, un defensa elèctrica i un matxet.

Tots tres van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat del trànsit per la conducció temerària i també per un per desobediència als agents de l'autoritat.

Pel que fa als ocupants del primer vehicle, aquests no van voler donar cap detall a la policia perquè s'estaven perseguint ni van voler denunciar res. Tampoc van acabar arrestats. De moment es desconeix, per tant, el motiu de la seva baralla / persecució al volant.