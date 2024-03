L'Ajuntament de Palafrugell ha aplicat tots els canvis a la Carretera Vella de Calella a Palafrugell amb les mesures que es van consensuar entre ajuntament i veïns afectats que comporten la restricció del trànsit en un tram autoritzada només als residents.

S’han instal·lat les dues càmeres de control d’accés que permeten controlar el pas de veïns i vehicles autoritzats i sancionar qui no tingui permís.

Per l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, amb aquest canvi “no volen que sigui una mesura recaptatòria a través de les sancions, sinó que el control d’accés ens permeti una millor seguretat per a totes aquelles persones que resideixen en aquesta zona i que necessiten circular per la Carretera Vella per arribar a les seves residències.”

Així, mateix afegeix que, “tots els canvis s’han consensuat amb els afectats de la via i s’han fet amb l’objectiu de fer que la mobilitat entre Calella i Palafrugell estigui pacificada i sigui millor que els darrers mesos”.

Dues càmeres

Els vehicles que entren a la Carretera Vella des de Palafrugell, i van en direcció cap a Calella, hi poden accedir només fins a la nova rotonda que s’ha creat aproximadament a mig camí, la qual és molt propera a la zona d’oci, a partir d’aquí s’ha de girar a l’esquerra i anar a l’autovia.

Des d’aquest punt, que és on instal·larà la primera càmera, només podran seguir circulant per la Carretera Vella els veïns i veïnes de la zona que estiguin autoritzats per ser residents de la zona, la resta d'usuaris tindran l’obligació de girar a l'esquerra.

La segona càmera de control està situada a l'altura del carrer Primavera, de manera que anant des de Calella en direcció a Palafrugell també es controlarà el pas deixant prioritat només als residents. La senyalització instal·lada esmenta amb claredat que no hi ha sortida si s’hi circula amb un vehicle no autoritzat com a resident de la zona.

Aquests canvis que ara ja són definitius han arribat després d’un seguit de diferents reunions constructives per buscar les millors solucions i, després de l’anàlisi exhaustiva feta durant els passats mesos, on s’han desenvolupat tot un seguit de canvis sense deixar de comptar amb la presència del carril bici i prioritzant per damunt de tot la seguretat del usuaris de la via.

El control de càmeres permetrà donar un pas prioritari als residents i qualsevol persona que visqui a la zona i necessiti l’autorització per transitar-hi sense ser multat ha de fer la petició.