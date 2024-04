Aquests són els 10 requisits que has de complir per cobrar el subsidi per a majors de 52 anys

El SEPE informa sobre les obligacions que tenen les persones majors de 52 anys que vulguin sol·licitar i cobrar el subsidi. Primer de tot, hauran de fer els cursos de formació que els hi ofereixin, sense poder-s'hi negar, i hauran d'anar a les entrevistes concertades. En cas de no complir amb alguna d'aquestes obligacions, immediatament se'ls sancionarà o se'ls retirarà el subsidi. Només dues obligacions? No! N'hi ha deu; així doncs, quedat per conèixer-les.

El subsidi per a majors de 52 anys

Aquesta ajuda és expressament per les persones de 52 o més anys que tenen dificultats a l'hora de trobar feina. Sabem que l'edat, malauradament, és un hàndicap laboral. A part d'això, aquest subsidi és l'únic que cotitza per la pensió de jubilació i es pot estar cobrant de forma indefinida fins que es trobi una nova feina o fins a arribar a l'edat de jubilació.

Recordem que, per tal d'accedir a la pensió contributiva de la jubilació, hem de complir amb els requisits que se'ns demanen prèviament: anys cotitzats, entre altres.

Com mantinc el subsidi actiu

Per tal de mantenir el subsidi per a majors de 52 anys actiu fins a trobar feina o fins a la jubilació, el Servei Públic de Feina Estatal (SEPE) obliga els beneficiaris a complir amb uns certs requisits. En el moment de signar la demanda de la sol·licitud per cobrar el subsidi per majors de 52 anys, es fa signar un document on consten tots els requisits per escrit. Aquest document ha de ser signat pel beneficiari. A continuació, us ensenyem els 10 requisits que sol·licita l'administració per mantenir actiu el subsidi.

El document que hauràs d'emplenar per sol·licitar el subsidi per a majors de 52 anys / SEPE

Els 10 requisits per mantenir actiu el subsidi per majors de 52 anys