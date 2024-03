Un lladre amenaça una dona posant-li un ganivet al coll quan sortia de retirar diners d’un caixer de Platja d'Aro

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Platja d’Aro que va intentar robar una dona amb un ganivet de grans dimensions quan sortia de retirar diners d’un caixer automàtic. Li va posar l'arma blanca al coll. L'arrestat es va resistir a la detenció. L'acusat és un home de 47 anys, que ja comptava amb antecedents policials, a qui acusen de ser el presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i un de resistència i desobediència a agents de l’autoritat.

Aquest robatori violent es remunta a primera hora de la tarda del dimecres 20 de març quan agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols feien tasques de seguretat ciutadana per la població de Platja d’Aro i van ser alertats perquè un home havia intentat robar els diners a una dona que acabava de sortir d’un caixer automàtic situat a la plaça Europa.

Els fets van tenir lloc al carrer Arboç, quan la víctima, que es dirigia caminant cap al seu domicili va ser abordada de sobte per un home. Aquest la va agafar fortament pel braç, li va posar un ganivet de grans dimensions al coll i li va exigir que li donés tots els diners. L’home va agafar les bosses que duia, les va buidar a terra, però no va trobar el moneder amb els diners i va marxar del lloc sense sostreure res.

La víctima, una dona d’una seixantena d’anys, va alertar de seguida la policia. Després va haver de ser atesa pel SEM donat el seu estat d’ansietat.

Alertats tant els Mossos com la Policia Local de Castell-Platja d'Aro van començar a fer recerca del possible autor. Gràcies a la descripció aportada per la víctima i per la policia local, els agents van localitzar l’home a l’Avinguda Politur.

Finalment, els Mossos el van identificar i detenir, tot i que inicialment s’hi va oposar i resistir. En l’escorcoll li van trobar, amagat sota la cintura, un ganivet de grans dimensions.