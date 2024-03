El Mercat Medieval de Calonge comptarà amb una cinquantena d'activitats

El Mercat Medieval de Calonge arriba a la 25a edició el dissabte 30 i el diumenge 31 de març com un dels esdeveniments més consolidats al centre històric de Calonge. Una vegada més, prop d’una cinquantena d’activitats dinamitzaran els carrers del nucli antic i atrauran públic, tant local com visitant, en plena Setmana Santa. Hi haurà música, espectacles per a tots els públics, torneigs de lluita, cercaviles, tallers i mercat d’artesania, entre altres.

Pel que fa a les propostes d’enguany, destaca la celebració del torneig de lluites a cavall tant dissabte com diumenge al vespre. «Fins ara només tenia lloc el dissabte, però l’èxit de públic ha portat a programar-lo dues vegades», diuen des de l’Ajuntament. També es potencia la zona infantil, amb jocs de gran format, espectacles i tallers durant tot el dia. Es manté una de les apostes estrenades l’any passat: el concert de música medieval, en format de píndoles de mitja hora, que es farà dissabte, durant tot el dia, a la Sala Gòtica del Castell.