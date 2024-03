La Bisbal d'Empordà celebra la Fira Artesana amb 24 parades "úniques"

La sisena edició de la Fira Artesana de la Bisbal d’Empordà s'ha posat en marxa avui al passeig Marimon Asprer i compta amb 24 parades d’artesania i ceràmica que es podran visitar fins demà, a més de sumar diverses activitats paral·leles. Segons l’Ajuntament, és una fira mercat «de referència» en el sector de l’artesania de Catalunya, ja que congrega diversos artesans d’arreu del territori català que ofereixen sabateria, cistelleria, saboneria, ceràmica i joieria, entre altres.

Els visitants hi podran trobar productes exposats exclusivament per artesans. "I és que un dels condicionants per a participar-hi és ser un artesà no alimentari de Catalunya que disposi de carnet d’artesà", diu l'Ajuntament.

En aquesta sisena edició es tornarà a comptar amb activitats complementàries com les demostracions participatives d’oficis artesans i tallers per a tots els públics i de tipologies diverses.

La Bisbal d’Empordà és un dels centres capdavanters de la ceràmica a Catalunya i, per això, la ceràmica de la Bisbal va ser declarada Ofici Singular de Catalunya i la ciutat va esdevenir Craft City distintiu atorgat pel World Craft Council.