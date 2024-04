S'enfronta a més de 20 anys de presó per intentar matar a ganivetades els seus veïns a Sant Feliu de Guíxols

Cap a les 12 del migdia del 30 de gener del 2022, un matrimoni de Sant Feliu de Guíxols va decidir anar a fer el vermut al bar, com feien habitualment. El que no s'esperaven, segons han relatat, era que tornant cap a casa pel mig del carrer els apareixeria de sobte l'acusat, veí seu des de feia anys, amb una navalla il·legal a cada mà i els atacaria a punyalades reiteradament i deixant-los a un pas de la mort. La versió del matrimoni, que reafirma la fiscalia, sosté que el processat va sortir de sobte d'entre uns cotxes, i sense deixar-los temps a defensar-se va començar a clavar-los diverses ganivetades al cos cridant que els mataria. L'home va poder agafar-li les mans a l'acusat per evitar que continués ferint-los, i un veí que va acudir alertat pels crits va aconseguir treure-li de la mà una de les navalles de 12 centímetres amb les quals els havia atacat. La dona va patir una perforació pulmonar que va requerir tres dies a la Unitat de Cures Intensives, amb risc vital de mort. L'home va rebre diverses punyalades a l'abdomen que per sort no van tocar cap òrgan vital. Durant la detenció, l'home va admetre que ho havia fet ell.

L'Audiència de Girona ha jutjat avui els fets per determinar si el processat va atacar els seus veïns amb dues armes blanques, si ho va fer intencionadament i si tenia intenció de matar-los, tal com assegura el fiscal, que li demana 22 anys i mig de presó per un intent d'assassinat. També demana que indemnitzi al matrimoni amb més de 83.000 euros per les lesions patides i les seqüeles que pateixen per culpa dels fets, entre les quals por a sortir al carrer i insomni.

Mala relació veïnal

Segons han explicat les víctimes davant el tribunal de la secció tercera, l'acusat i la seva dona van traslladar-se a la casa del costat uns anys després que s'hi establissin. En un començament la relació era bona, i de fet l'acusat havia anat al casament de la seva filla. Tot es va trucar, segons l'home, sobtadament, sense que sàpiguen ben bé què va passar. "Un dia va rebutjar unes cireres que els oferia, i llavors va deixar de saludar i la seva actitud amb nosaltres es va tornar agressiva", ha explicat. La dona sosté que van tenir un desacord amb la paret mitjanera que separava ambdues propietats, i que l'acusat deia que era només seva. A partir d'aquí, durant diversos anys van començar a ocórrer incidents; els vigilava, els tirava sorra a la piscina, deia que li havien enverinat el gos... "Un dia de nit vaig sentir soroll i vaig trobar-lo al nostre teulat", ha relatat l'home. A partir d'aquí van decidir posar reixes a tota la casa, i càmeres de vigilància per por del que els pogués fer. Un dels incidents que van tenir va arribar als jutjats va tenir lloc un dia que des de casa van sentir que l'home cridava que els faria un regal. L'endemà van trobar-se les rodes del cotxe punxades. El jutge va absoldre l'acusat.

Uns dies abans dels fets, hi va haver un altre incident: segons les víctimes, el processat va començar a cridar "lladre" i altres insults des de dins de casa seva, i la dona va córrer a tancar totes les reixes. Llavors va dir "surt que t'he de matar", i després ho va repetir en plural. El matrimoni va trucar als Mossos d'Esquadra. L'agent que va acudir al domicili va intentar mediar entre les dues parts, però l'acusat no va voler acceptar cap solució.

"No els vaig apunyalar"

La versió de l'acusat és totalment contrària, i subratlla que la mala relació va començar quan ells van començar a pressionar-lo perquè els vengués la casa. "M'insultaven a través de la paret i feien sorolls", ha indicat, i ha rebutjat que mai els hagués amenaçat. El dia dels fets va asseure's davant de la porta de casa seva per esperar que la seva dona tornés i quan va veure el matrimoni va acostar-s'hi per arreglar les coses. Segons ell, el van veure venir i se li van acostar, llavors se li van llançar al damunt i van començar a propinar-li cops a tot arreu. "No podia amb tots dos, però em vaig aconseguir defensar a cops de puny i com podia", ha dit. Sobre les dues navalles que segons els testimonis duia al damunt, ha dit que només en duia una, i que "a la meva manera no els vaig apunyalar". De fet, durant l'interrogatori del fiscal s'ha posat agressiu i ha assegurat que és innocent i que les ferides se les havien fet ells mateixos, perquè l'home també duia una navalla al damunt. "Em sento totalment innocent", ha insistit.

L'informe forense sobre el seu estat mental ha determinat que té trets de la personalitat obsessius, idees delirants i que sempre es percep com a víctima de tot el que li passa. Si bé no suposa un tipus de trastorn mental, sí que tenia afectades lleument les seves capacitats volitives. Pel que fa a les lesions que va patir, cap era per cops i les tenia a les mans. Segons les forenses, serien compatibles amb el fet d'haver agafat les dues navalles i no per ferides que els haurien causat les víctimes.

La defensa assegura que la fiscalia ha presentat una realitat deformada dels fets, ja que subratlla que l'acusat no tenia intenció de matar i que no va sortir de sota els cotxes. També demana que es tingui en compte que l'acusat ha ingressat 24.000 euros per indemnitzar les víctimes, i que això constitueixi una atenuant de reparació del dany per dos delictes de lesions. Com que també demana una altra atenuant per alteració psíquica, demana que se li rebaixi un o dos graus la pena de presó.

L'Institut Català de la Salut també s'ha personat a la causa com a actor civil i demana que el processat pagui el cost de l'ingrés hospitalari de les víctimes.

