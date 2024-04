Per què has de canviar aspectes de la teva vida cada deu anys per ser feliç?

Un dels objectius prioritaris per a moltes persones és trobar la felicitat, deixant de banda poder gaudir dels moments petits de la vida, que són els que de debò aporten aquest estat psicològic. Per molt estrany que sembli, el secret per ser feliços podria trobar-se en la capacitat per canviar i adaptar-nos a una nova situació, o almenys això és el que creu Nassir Ghaemi, professor de Psiquiatria a la Universitat de Tufts a Boston, que ha parlat sobre la coneguda com a regla dels deu anys.

Aquesta norma exposa que cada dècada hem de plantejar-nos una sèrie de canvis a la nostra vida que permetin sentir-nos plenament satisfets. Són modificacions de diferent abast que ens obliguen a tenir uns objectius a complir, la consecució dels quals aporta felicitat plena.

Dir adéu a l'estancament per ser feliços

La història d'Arthur Brooks, professor de la Universitat de Harvard i primer responsable a parlar de la regla dels 10 anys, n'és el millor exemple. Va ser músic als 20 anys, professor d'economia als 30 anys, director d'empresa als 40 anys i en aquests moments és escriptor sobre lideratge i felicitat. Ha trobat la felicitat plena canviant de feina i explorant nous terrenys desconeguts per a ell.

Cadascun d'aquests objectius se situen en una mena d'escala d'oportunitats que hem d'anar pujant de mica en mica, sense pressa, però sense pausa. No tracta tant de trencar amb el passat, sinó de seleccionar situacions o vivències que aportin riquesa vital.