Tres detinguts per atracar a punta de ganivet un supermercat a l'Armentera

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses van detenir el dia 24 d’abril, a la població de Sant Pere Pescador, dos joves de 19 i 23 anys i un menor d’edat com a responsables d'un robatori a un supermercat de l'Armentera. Van entrar quan encara no era obert i només hi havia les treballadores. Les van amenaçar amb un ganivet de grans dimensions i es van endur 7000 euros, cartutxos de monedes i 74 butlletes de loteria. Van fugir en un cotxe robat.

Han estat detinguts com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació, un delicte de robatori o furt d’ús de vehicle i un delicte d’ús de documents sense estar legitimat.

Els fets van passar a dos quarts de vuit del matí. Els mossos de la comissaria de Roses van rebre l’avís que s’havia produït un robatori amb violència i intimidació en un supermercat de l’Armentera.

Les víctimes, totes treballadores de l’establiment van explicar als mossos que els autors, que anaven molt ben tapats amb passamuntanyes i caputxa, van aprofitar per entrar a la botiga quan les treballadores accedien al local per iniciar el seu torn de treball. Un cop dins les van amenaçar amb un ganivet de grans dimensions i van aconseguir emportar-se’n 7.000 euros, cartutxos de monedes i 74 butlletes de loteria.

El vehicle dels autors, amb els que van fugir del lloc del robatori va ser localitzat per una patrulla de trànsit del sector Borrassà, a mig matí abandonat en un camp de pomeres del terme municipal de Sant Pere Pescador.

La col·laboració amb la vigilant de la població de Sant Pere Pescador, de diversos testimonis i a la investigació, va ajudar els mossos a detenir-lo quan intentava fugir a peu.

Cotxe robat

Fetes les comprovacions amb la placa del vehicle recuperat aquest no es corresponia amb el model del cotxe, ja que havien estat sostretes el mes de març d’un vehicle estacionat a la població de Santa Coloma de Farners. El vehicle dels lladres constava també com a sostret durant el mes de març quan els autors haurien agafat les claus del turisme d’un guarda-roba d’una discoteca de Girona.

Els mossos van recuperar del vehicle 63 cartutxos de monedes sostrets de l’establiment, caixetins per monedes, i el ganivet amb el qual presumptament havien comès l’atracament, així com 100 euros i la roba utilitzada per cometre el robatori violent.

Els detinguts, amb antecedents, van passar el dia 26 d’abril a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. El menor d’edat ho va fer el mateix dia davant la Fiscalia de Menors de Girona.