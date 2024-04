La Coordinadora d'ONG reclama a Foixà que rectifiqui i l'acusa de fer servir una "argúcia" contra el centre d'acollida

La Coordinadora d'ONG de les comarques gironines i l'alt Maresme reclama a l'Ajuntament de Foixà (Baix Empordà) que rectifiqui i faci marxa enrere en la decisió de suspendre l'atorgament de llicències relacionades amb els usos i activitats desenvolupades a edificis del municipi d'allotjament a grups d'infants i joves. La Coordinadora considera que és "una argúcia" per evitar que la casa de colònies El Mercadal es converteixi en un centre d'acollida de menors no acompanyats i que això "atempta contra els drets humans i els drets dels infants". En un comunicat, les ONG solidàries de la demarcació insten l'Ajuntament a "fer prevaldre" el dret de protecció dels infants evitant caure "en discursos xenòfobs" contra els menors.

L'Ajuntament de Foixà intenta evitar que la casa de colònies El Mercadal passi a ser un centre d'acollida de menors no acompanyats. A banda de mostrar l'oposició tant del consistori com de part dels veïns de la població, l'Ajuntament també ha publicat un edicte per suspendre l'atorgament de llicències relacionades amb l'allotjament de grups d'infants i joves "ja sigui per realitzar-hi activitats educatives en el temps lliure, culturals, de lleure, o com a centre d'acolliment per a joves".

La Coordinadora d'ONG considera que aquesta resolució és "una argúcia que atempta contra els drets humans i els drets dels infants" i reclama a l'Ajuntament que rectifiqui. A més, en un comunicat, considera que el consistori "ha atiat de manera intencionada el malestar d'alguns dels veïns" per justificar una decisió política i considera que això és "irresponsable" perquè posa en risc la convivència i la cohesió social.

"Arma política"

Les ONG de la demarcació consideren que és un exemple "clar d'ús electoralista de la immigració com a arma política" i seguint uns interessos "tàctics" en l'avantsala de les eleccions catalanes. La Coordinadora sosté que els ens locals tenen un paper a jugar "en el fre de la xenofòbia i el racisme", i que assumir discursos "més propers a l'extrema dreta que a la garantia dels drets de tothom" és "molt greu", sobretot quan es relacionen amb infants. El marc legal és "clar" en aquest sentit, segons la Coordinadora, perquè tant la Declaració universal dels Drets Humans com la Convenció de les Nacions Unides dels drets dels infants, ratificada per l'estat espanyol, estipula la importància del paper de les institucions en la defensa i la protecció del benestar dels infants com a col·lectiu especialment vulnerable i necessitat d’atenció.

A més, la llei de Protecció Jurídica del Menor dictamina que "en les mesures que concerneixen als menors que adoptin les institucions" prevaldrà l'interès superior (dels menors) sobre qualsevol altre interès legítim que pogués concórrer, i la llei catalana dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència dicta que "l'obligació de vetllar pel respecte efectiu dels drets dels infants i els adolescents és una responsabilitat de la família, de tota la ciutadania i, molt particularment, de tots els poders públics".