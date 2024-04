Detingut un home per agredir i amenaçar la seva parella amb un ganivet a la Bisbal d’Empordà

La Policia Local de la Bisbal d’Empordà i els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 38 anys per, presumptament, colpejar i amenaçar amb un ganivet la seva parella a la capital del Baix Empordà. Els fets van passar el diumenge 21 d’abril al carrer de Josep Pla. Pels volts de dos quarts de dues del migdia, els veïns van alertar la policia que la parella s’estava discutint. Els agents van arribar al lloc dels fets quan l’home marxava amb cotxe acompanyat per dues persones més. Amb l’ajuda dels Mossos d’Esquadra van aconseguir aturar-lo. Els agents van anar posteriorment al pis on hi havia la víctima, qui els va relatar que la seva parella l’havia colpejat i amenaçat amb un ganivet.

Segons la dona, l'agressió s’hauria produït després d’una forta discussió. A dins, els Mossos van veure el ganivet que l'home hauria utilitzat per amenaçar la víctima. A dins del cotxe, els agents van trobar-hi una navalla, una defensa extensible i cabdells de marihuana. L’home va quedar detingut per un delicte de violència de gènere.