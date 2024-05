Enquesta 12-M: El PSC frega la victòria i Puigdemont reforça el seu avantatge sobre Aragonès

Les eleccions catalanes de diumenge vinent poden inaugurar una etapa política tan inèdita com endimoniada. Superat l’equador de la campanya, l’última fotografia demoscòpica que permet la llei electoral confirma el PSC com a clar favorit per repetir triomf i Junts com a primera força independentista aprofitant la caiguda lliure d’ERC. Salvador Illa i Carles Puigdemont serien els candidats amb opcions de ser president, però els forts transvasaments de vot que s’estan produint durant la campanya llancen, a sis dies dels comicis, un escenari en el qual l’única aliança amb una majoria garantida seria, precisament, la de socialistes i postconvergents.

L’última enquesta abans del 12-M del Gesop per a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, reflecteix que, en les últimes dues setmanes, el PSC ha sumat dos escons i en podria obtenir fins a 42, Junts ha pujat tres diputats i podria arribar als 37, i ERC s’ha deixat pel camí fins a set parlamentaris i podria quedar-se amb 21, una dotzena menys que les eleccions de 2021. Comuns Sumar surt malparat del creixement socialista i la CUP es beneficia de la davallada republicana, però les dues forces serien claus per apuntalar majories. La campanya també ha fet efecte en el PP, que veu com Vox aconsegueix empatar. I una altra tendència que es consolida és l’entrada al Parlament de la xenòfoba Aliança Catalana.

Illa guanyaria les eleccions amb el 28,6% dels vots i 40-42 escons (ara en té 33), 2,2 punts i dos escons més que en el sondeig de fa 15 dies. Des que es van convocar les eleccions, els socialistes han crescut cinc punts, sobretot perquè amb prou feines tenen fugues de vot i perquè absorbeixen cada vegada més electors dels comuns (el 26,6%, sis punts més que fa dues setmanes) i ara també de PP (12,4%) i Ciutadans (14,6%). Però hi ha una dada que pot frenar aquestes bones expectatives: un de cada quatre electors del PSC estan indecisos (25,5%), set punts més que abans del conat de dimissió del president Pedro Sánchez que va mantenir en suspens la campanya d’Illa el primer cap de setmana.

El PSC també aconsegueix mantenir a ratlla Junts malgrat la seva vertiginosa escalada, ja que la diferència entre tots dos s’ha ampliat quatre dècimes en dues setmanes i és de 6,4 punts. Amb la seva campanya des de França, Puigdemont s’ha anotat 1,8 punts i tres escons, situant-se amb el 22,2% dels vots i 35-37 diputats (avui en té 32). Des que va confirmar la seva candidatura, l’expresident ha guanyat 3,7 punts i sis parlamentaris en haver millorat la fidelitat de vot de Junts, que ja frega el 70%, i atraure el 21,5% de votants d’ERC i el 14,5% de la CUP. Quan es van convocar les eleccions, JxCat i Esquerra estaven empatats; just abans de la campanya, la diferència era de 2,4 punts a favor dels postconvergents; a sis dies per als comicis, la bretxa ja és de vuit punts.

I és que l’avenç electoral no tindria l’efecte revulsiu que buscava el president, Pere Aragonès. ERC cauria fins al 14,2% dels vots i 21-23 escons (ara en té 33), cosa que significa que en dues setmanes ha perdut 3,8 punts i set diputats. Tot i que a l’anterior enquesta havia aconseguit tapar algunes fugues de vot, la puixança d’Illa i Puigdemont ha obert noves vies d’aigua en l’electorat republicà. Si fa 15 dies la meitat dels seus votants garantien de nou el seu suport a ERC, avui aquest percentatge ha baixat fins al 41,5% perquè el 21,5% migrarien a Junts, 9,4 punts més que abans de la campanya. El vot final del 23,6% d’indecisos que consigna el partit serà determinant per salvar o no els mobles.

Els transvasaments de vot cap a les tres primeres forces han produït un tomb en la batalla particular entre la CUP i Comuns Sumar. Els anticapitalistes de Laia Estrada han sumat un punt i mig en dues setmanes i obtindrien 7-8 escons (avui en tenen 9), mentre que Albiach ha retrocedit mig punt i es quedaria amb 4-6 diputats (ara en té 8). No obstant, les dues formacions podrien fer valer els seus vots perquè tant Illa com Puigdemont els necessitarien per a la investidura, sempre que descartin l’opció de pactar entre ells.

La suma de PSC i Junts (75-79) superaria els 68 escons que marquen la majoria absoluta, una cosa que no està garantida en cap altra aliança. Illa no en tindria prou amb pactar amb ERC (61-65), ja que també podria ser insuficient l’acord a tres amb Comuns Sumar en la forquilla més baixa del sondeig (65-71). El mateix passa amb el pacte independentista, que podria quedar en mans de la ultradretana Aliança Catalana, el progressiu ascens de la qual la situa ja per sobre de la barrera electoral del 3% de vots i aconseguiria 3-4 diputats.

El sondeig reflecteix que la majoria dels catalans aposten per un pacte entre el PSC i ERC abans que per reeditar els blocs del procés amb una nova aliança independentista. En concret, el 38,7% de l’electorat és partidari d’un acord entre Salvador Illa i Carles Puigdemont, mentre que el 28,4% prefereix que Pere Aragonès i Junts tornin a pactar. L’opció d’una entesa entre el PSC i JxCat amb prou feines agrada el 9,2%, i un 15% rebutja els tres escenaris.

Els votants del PSC estan d’acord amb l’opinió general i el 68,7% prefereixen que Illa pacti amb Aragonès, davant l’11,8% que advoquen per entendre’s amb Puigdemont. En canvi, l’electorat d’ERC continua apostant pel pacte independentista amb Junts (53%), tot i que un de cada tres votants defensen un acord amb els socialistes (34%). A Junts no hi ha tants dubtes: el 72,5% dels seus electors volen pactar amb Esquerra i només el 15%, amb el PSC.

Subscriu-te per seguir llegint