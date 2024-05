Calonge acaba la nova via verda al costat de la riera

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha acabat la creació de la nova via verda al marge dret de la riera de Calonge.

El nou camí condicionat, de dos metres i mig d'amplada, s'ha complementat amb la creació d'una zona d'estada amb bancs a l'ombra i papereres.

Després d'aquesta fase dels treballs, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni té previstes futures actuacions a la via verda, que van des de la il·luminació fins a millores a la tanca.

Les obres han consistit a condicionar l'àmbit que connecta el Parc d'Activitats Econòmiques de Calonge amb la via verda direcció Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, paral·lel al marge dret de la riera, i s'ha creat, d'aquesta manera, un pas segregat al trànsit de vehicles motoritzats.

Com a paviment, s'ha fet servir sauló sòlid, que permet una millor integració a l'entorn gràcies a l'ús de productes naturals. Fins ara, al seu lloc hi havia un camí que necessitava ser tractat per permetre l'estabilitat del paviment per al seu ús per a vianants i ciclistes, així com elements físics que el delimitessin.

Estava previst que les feines, que van ser adjudicades per 75.983,18 €, s'acabessin a mitjan juny, just abans que comencés la temporada turística d'estiu. Finalment, les tasques han tirat endavant a un ritme de treball més ràpid del previst i s'ha escurçat el termini més d'un mes.

Pressupostos participatius

El projecte de via verda es correspon a la iniciativa guanyadora dels Pressupostos Participatius 2023 Hi va haver un total de 1.751 participacions. L'habilitació d'un espai de passeig natural que ara s'ha construït va aconseguir 380 vots a la fase final.