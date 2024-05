Experts proposen substituir la vellesa per la «nova longevitat»

Tradicionalment, la vellesa s’ha associat a un concepte negatiu: a apartar-se de la societat, a la fragilitat o a la fi de la vida. En contraposició amb aquesta accepció, la sociòloga Irene Lebrusán proposa el terme longevitat, «que ens allunya d’aquesta connotació negativa errònia», tal com va explicar al seminari La nova longevitat, organitzat per l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” als Jardins de Cap Roig el passat mes d’abril.

Durant dos dies, metges, economistes i sociòlegs van posar damunt la taula una visió multidisciplinària d’aquest assumpte no per buscar respostes, sinó per trobar les preguntes adequades que «ajudin a comprendre» aquesta transició cap a la longevitat en camps com la salut i les cures, l’economia, el treball, l’educació, la identitat o les noves relacions socials.

George Leeson, professor associat a l’Institut d’Envelliment de la Població de la Universitat d’Oxford i professor visitant de Demografia a la Universitat de Guanajuato-León (Mèxic), va destacar diverses dades relatives a l’increment de la població, com per exemple que un terç dels nadons que neixen avui dia al Regne Unit viuran fins als 100 anys. Per a Leeson, el segle XXI serà, sens dubte, el segle dels centenaris. Malgrat això, el professor va mostrar la seva preocupació perquè els governs són bastant lents a l’hora d’adaptar-se a aquests canvis i a les implicacions que comporten.

La professora Adelina Comas, economista i investigadora de la London School of Economics and Political Science, i directora de l’Observatori Global de Cures de Llarga Durada (GOLTC), va afegir que els anys vinents la demanda de serveis de cures augmentarà considerablement. «El repte principal és que a gairebé tots els països del món encara no ens hem fet a la idea que això està passant i de les conseqüències que té. Els que estan dissenyant polítiques adequades són l’excepció», va remarcar.

Juntament amb altres ponents, es van tractar temàtiques com un nou model de residències més resistent a pandèmies, el paper dels sectors públic i privat, les cures des del punt de vista científic i la vellesa del futur.

Segons dades del Pew Research Center, el 2050 hi haurà 3,7 milions de persones centenàries al món, fet que suposa «un gran desafiament».